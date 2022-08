6 de cada 10 treballadors disposats a canviar de feina per conciliar millor

S'ha presentat un nou lliurament de la XXV edició de l'Informe Infoempleo Adecco: Oferta i Demanda d'Ocupació a Espanya, una completa radiografia de la situació de l'ocupació al nostre país.

I en aquest cas, volen posar en rellevància la visió de treballadors en actiu i aturats sobre els temes d'actualitat del nostre mercat laboral: situació actual, jornada de 4 dies i models híbrids de treball, salut mental i emocional a l'entorn de treball, i altres aspectes importants per a treballadors en actiu i persones en cerca d'ocupació.

Treballadors satisfets, però no del tot

Un 28,18% dels treballadors en actiu consultats en aquest informe es declaren contents amb el seu actual treball i no pensen canviar d'ocupació.

Mentre que un 19,05%, malgrat estar bé, cerca un altre treball perquè les condicions que té no són les desitjades, un 15,59% es vol marxar ja de la seva actual ocupació perquè no està content, i un 13,74% vol buscar-lo dins d'un temps.

Entre les raons que pesen més a l'hora de decidir-se per un canvi d'ocupació, conciliar la vida professional i la personal es manté al capdavant (45,51%) doblegant el percentatge obtingut en 2020 (23,40%).

Li segueixen les oportunitats de desenvolupament professional (33,57%) i l'ambient de treball (30,40%). El 29% valora l'horari o tipus de jornada que tingui, el 26,17% prima comptar amb salari fix i el 23,06% per disposar d'un contracte indefinit, a més d'altres opcions menys valorades com la ubicació de l'empresa (12,97%), les oportunitats d'aprenentatge (6,38%) o el paquet de beneficis que l'empresa ofereixi (3,99%).

És més, actualment, el 62,47% dels professionals en actiu diu estar disposat a renunciar al seu lloc de treball si aquest no compleix amb les condicions que el treballador/a necessita, enfront del 37,53% que mantindria el lloc malgrat això.

El salari és un altre dels punts on els professionals espanyols no se senten satisfets. El 67,77% creuen que el seu treball no està prou remunerat, enfront del 31,29% que es mostra content amb el seu sou, i un escàs 0,94% que diu percebre massa pel treball que realitza.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquest informe amb la seva coordinadora, Mayte Guillén (àudio).