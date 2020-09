Cada cop hi ha més pobles a Catatalunya sense cap caixer automàtic

Hi han molts pobles de Catalunya que no tenen caixer automàtic. És el cas d'alguns pobles de La Garrotxa que es van quedar sense caixer automàtic a principis del 2020, com per exemple Sant Jaume de Llerca, on viuen més de 800 persones, una quarta part és gent gran, i ara s'han de desplaçar a 10 quilòmetres del poble per trobar un caixer on treure diners. Avui hem parlat amb l'alcalde de Sant Jaume de Llerca, el Jordi Cargol per preguntar-li què han fet al poble per aconseguir tenir un caixer automàtic: "Doncs efectivament des de principis d'any ens vam quedar al poble sense caixer. Hem estat parlant amb diferents entitats bancàries, caixes, bancs, i la única solució que tenim és donar el servei directament l'Ajuntament. Fer una mena de contracte de servei amb alguna empresa de caixer i que sigui l'ajuntament qui dongui aquest servei cap a la gent del poble. La resposta de les entitats bancàries és que els temps estan canviant, i que hem d'aprofitar les noves tecnologies per fer transferències de móbil a mòbil, etc... A mi el que em sap greu és que estem deixant de banda un col.lectiu important, com és la gent gran. Al notres poble hi ha un 25% de la població que té més de 65 anys. A aquesta gent no li pots demanar que faci transferències a través del mòbil perquè molts no tenen ni mòbil. Així que nosaltres pagarem aproximadament uns 1000 euros al mes per poder tenir un caixer. Hem de fer una licitació d'un contracte de servei. Hem de treure-ho tot a concurs, i tothom podrà optar a portar el seu caixer al nostre poble.