1 de cada 4 ciudadanos no hara vacaciones este verano, ¿por qué?

4 de cada 10 españoles dicen que necesitarán más de 4 meses para sentirse cómodos con los viajes al extranjero

·A pesar de estar permitido, un 47 % de los españoles necesitará entre 1 y 3 meses para sentirse cómodo yendo a un restaurante o bar

·7 de cada 10 españoles no se sentirán seguros con la “vida normal” hasta que no haya vacuna contra el COVID-19

Según los datos de la quinta ola del Barómetro COVID-19, la posibilidad de viajar a nivel nacional (permitido de manera generalizada a partir de la fase III) es vista de manera desigual por los españoles. Mientras que el 27 % dice que se sentirá cómodo con los viajes nacionales tan pronto sean posibles, un 36 % necesitará un periodo de entre 1 y 3 meses para sentirse cómodo y un 27% habla de más de 4 meses. La actitud hacia los viajes internacionales es aún más cautelosa y un 45 % de los españoles necesitará al menos 4 meses para sentirse cómodo viajando al extranjero. Solo un 13% se sentirá cómodo para hacerlos en cuanto sean posibles y un 17% una vez pasados entre 1 y 3 meses desde que finalicen las restricciones. Viajar al extranjero y asistir a grandes eventos son las actividades para las que más tiempo vamos a necesitar para sentirnos cómodos. Un 47 % de los españoles dice que no se sentirá cómodo yendo a grandes eventos hasta que no hayan pasado más de 4 meses y solo un 8 % menciona sentirse a gusto con la idea en cuanto sea posible realizar esta actividad lúdica. En el lado contrario encontramos ir a la peluquería, actividad con la que el 39 % de los españoles dicen sentirse cómodos en cuanto ha estado permitida. En general se observa cierta cautela a la hora de emprender actividades de ocio aun a pesar de estar “permitidas” y, muchas personas todavía necesitarán entre 1 y 3 meses para habituarse y sentirse cómodas, como en el caso de ir a un restaurante o bar. Casi 1 de cada 2 españoles dice que necesitará entre 1 y 3 meses para sentirse cómodo con esta actividad mientras que un 29% está conforme con ir en cuanto sea posible y un 16% necesitará más de 4 meses. La proporción varía bastante en función de si se tienen o no hijos menores de 12 años con hasta 10 puntos de diferencia entre ellos. Mientras que un 33 % de los españoles sin hijos menores de 12 años se sienten seguros yendo a restaurantes y bares en cuanto sea posible, solo un 22 % de los que tienen niños de esas edades dicen lo mismo. También un 47 % de los españoles necesitará entre 1 y 3 meses para

sentirse cómodo comprando ropa, productos electrónicos y juguetes, y un 35% necesitará ese tiempo para sentirse cómodo yendo al cine (35 %).

Borja Marcos, director asociado en la división Insights de Kantar comenta: “Los resultados muestran ciertas reticencias de partida a formas de ocio que impliquen espacios cerrados o multitudinarios. A la espera de una vacuna, la implementación de medidas de control (test masivos periódicos) y prevención (distanciamiento social, esterilizaciones, uso de mascarillas…) que no afecten de forma negativa a la experiencia de uso, se antojan claves para acelerar la reactivación de la actividad económica.”

7 de cada 10 españoles no se sentirán seguros con la “vida normal” hasta que no haya vacuna contra el COVID-19 El sentimiento de seguridad mejorará con la llegada de determinadas medidas, encabezadas por las vacunas. 7 de cada 10 españoles dicen que no se sentirán seguros para volver a la vida normal hasta que no se haya desarrollado una vacuna u otra medida de inmunidad. Se trata de la medida más demandada a la hora de recuperar la normalidad, bastante por delante de otras. El 53 % menciona los test COVID-19 realizados de manera regular a todo el mundo y aproximadamente 1 de cada 2 habla de las medidas actuales de distanciamiento social y esterilización. El 43 % de los españoles cree que la obligación de que todo el mundo lleve mascarillas le ayudará a sentirse más seguro y un 34 % menciona la existencia de un sistema de alarma para detectar cuándo se ha estado expuesto al virus. Por su parte, en torno a 1 de cada 4 españoles mencionan medidas más relacionadas con la instauración de la normalidad. Se sentirán más seguros para volver a la vida normal cuando vean que se reabren los espacios sociales (27 %) o cuando desaparezcan las restricciones a nivel nacional o local (26 %).