A Migdia Cope Catalunya i Andorra us volem fer arribar la recerca que està realitzant des de el Banc de Sang, diferents estudis volen provar que els anticossos dels qui s'han curat són un recurs terapèutic vàlid contra la malaltia, i per això es busquen donants de plasma que hagin superat el coronavirus per tractar els malalts. Sembla que el plasma de les persones que ja han superat la covid-19 pot ajudar al tractament de les persones que ara tenen la malaltia. Així ho ha assegurat el Banc de Sang i de Teixits, que fa una crida als qui ja hagin passat el virus a convertir-se en donants. L'únic requisit és que hagin passat més de dues setmanes des de la curació o la desaparició dels símptomes. El donant òptim és un home d'entre 18 i 65 anys a qui no se li hagi fet cap transfusió de sang prèviament. En el cas de les dones, es farà una prova prèvia per saber si estan embarassades, ja que, en aquest cas, hi podria haver complicacions. "Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos (defenses) dirigits contra aquest virus", explica el Banc de Sang, i afegeix que "aquests anticossos es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció". El plasma recollit "serà utilitzat per administrar a pacients en el marc de diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia". Les donacions de plasma es fan mitjançant un procés anomenat plasmafèresi. Té una durada de 45 minuts i permet extreure només el plasma, mentre que les cèl·lules de la sang es retornen al donant. L'any passat, el Banc de Sang i Teixits va fer més de 20.000 processos com aquest. Si us interessa participar en aquest estudi us podeu inscriure mitjançant aquest enllaç: https://www.donarsang.gencat.cat/ca/plasma-de-malalts-convalescents-de-la-covid-19/