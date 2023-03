El bullying és una d'aquestes xacres que estem patint la societat, de fet sempre ha existit, però els nens i nenes d'avui dia estan més sensibilitzats sobre el tema. És una situació terrible a la qual encara no sabem com posar fi. Parlem amb una família que ho està patint, tenim al programa el pare de Pol, Josep Gual.



- Com està Pol?



Dins de la gravetat de la situació està fora de perill i ara ens espera una recuperació important.



- Explica'ns com va ser la situació.



El Pol és un nano que té un grau d'autisme tirant cap a Asperger. És molt intel·ligent, però té molta dificultat per relacionar-se. Ens vam traslladar a viure a Ràpita i en aquell institut porta un curs i mig i no ha pogut connectar amb ningú. Estan fent teràpies per la comunicació a veure si pot tirar endavant en aquest aspecte, però ara farà un parell de mesos que el vam trobar com decaigut i li vam preguntar que què li passava i ens va dir que es trobava sol i que no tenia amics, que els nanos li feien mofa. A partir d'aquí, va ser a mitjans de gener quan vam demanar una visita amb la tutora per parlar de diferents temes com el tema acadèmic, que no hi ha res a dir per què li va molt bé i finalment ens va tocar el tema del fet que el Pol estava molt sensible i que hi havia alguns nens que li feia mofa i que ell es trobava malament. Vam anar a un centre d'Amposta on hi ha gent que té problemes en aquest aspecte i els tracten psicòlegs, psiquiatres o educadors. Vam anar una visita al psiquiatre i ara estava en tractament. Volíem fer una reunió amb l'escola per mirar a veure quines pautes podia seguir el Pol per sentir-se més bé, però ja no ha donat temps, va ser el dia que li va passar tot al Pol, va trucar el director de l'escola molt preocupat, i ens va confessar que ell no sabia res del que li passava i que ningú li havia comunicat.



- El tutor sí que ho sabia.

Sí, ara m'he adonat de com van els passos que fan i el pas dos no es va donar què és la comunicació entre el tutor i el director.





