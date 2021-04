Bullying: ¿cómo detectarlo y qué hacer con él?

El 3,5% de los alumnos de ESO y Bachillerato afirman haber sufrido bullying durante el último curso, mientras que un 1,1% dicen que han sufrido ciberbullying.

Así lo apunta el 2.º Barómetro b-resuelve, hecho a partir de 4.000 encuestas a alumnas de 29 centros. Según el mismo estudio, el año pasado fueron el 4,8% los que declararon haber sufrido acoso.

Por otro lado, el barómetro alerta que por cada estudiante que asegura que ha estado víctima de bullying, siete compañeros admiten haber estado observadores –tres en el caso del ciberbullying-. Cuando a los encuestados se les pregunta si han visto cómo un compañero sufría acoso a lo largo de su etapa escolar, el 44,4% de los entrevistados afirma haberlo presenciado –un 3,9% en el caso del ciberbullying-.

Según el barómetro, uno de cada seis alumnos de ESO y Bachillerato ha sufrido bullying alguna vez en su vida escolar. Al 66% de los alumnos les preocupa "mucho" este tipo de conflictos, y prácticamente todos (97,5%) saben qué es.

¿En qué momento se puede sospechar?

En Mediodía desde COPE Cataluña, hemos hablado con Rita Antón, psicóloga del centro ITA de Argentona y experta en trastornos del comportamiento. "Es muy importante el papel de las familias, cuando nos encontramos con un hijo que no quiere ir a la escuela hay que ponerlo en valor, ¿por qué no quiere? Hay que estar sensibilizado ante esta cuestión” nos explica Antón. “La forma de acoso en las redes no es física y las víctimas en vez de verbalizarlo lo expresan rehuyendo el espacio físico dónde se produce. En este contexto es muy importante el papel de las familias y el profesorado”.

Trastornos de conducta

En cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, el 6,2% de los encuestados dicen haber sufrido alguno el curso pasado, y el 84% de estos son chicas. Además, un 20% de los entrevistados dice que no sabe en absoluto qué es un TCA.

En cuanto a otros tipos de conflictos en la escuela, los más destacados son los rumores (27,4%), los insultos (25,3%) y los sobrenombres (18,1%), y la violencia psicológica (6,8%) se sitúa por delante de la violencia física (5,4%).

Todos los conflictos relacionados con la discriminación racial, disminución física, orientación sexual, violencia de género y acoso sexual han sido denominados por entre un 1% y un 3% de los alumnos.