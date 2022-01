El brot de grip aviària al Segre ha acabat però l'alerta continua

Localitzats 13 ocells salvatges morts més a la zona del Segre on la setmana passada es va detectar un focus de grip aviària en 4 cignes i una cigonya.

Segons el cap de servei de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcar, no es pot determinar si tots aquests ocels han mort també per la mateixa causa però, si fos així, no es consideraria que hi ha nous focus perquè s'han trobat tots dins el "perímetre" dels primers.

El Departament també ha inspeccionat 26 explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres per comprovar que tots els animals estiguessin bé i ha sortit "tot correcte". De la seva banda, els Agents Rurals, fan accions de vigilància en espais naturals i fluvials del perímetre del Segre i Utxesa.

Ja són un total de 18 els ocells salvatges morts a la zona de les mitjans del Segre, a Soses on al setmana passada es va detectar un focus de grip aviària. D'aquests només 5 està clar que tenien la malaltia i la resta s'estan analitzant, però en qualsevol cas, si hi ha més casos positius, no es consideraria que hi ha nous focus ja que totes s'han trobat en un mateix perímetre.

Joaquim Porcar ha explicat que com a mesura cautelar s'ha visitat totes les explotacions a un radi de 10 quilòmetres de les troballes. Són un total de 26 granges avícoles on s'ha comprovat que els animals estiguessin bé, es complissin totes les mesures de seguretat, en especial la del consum d'aigua ja que és important que no hagi estat en contacte amb animals salvatges. Porcar ha destacat que ha sortit tot correcte en aquestes explotacions.

El Departament d'Acció Climàtica considera que el focus està controlat perquè no afecta ni l'aviram de corral, ni el de producció o consum. Per això, remarquen que Catalunya continua sent "lliure d'influència aviària" perquè el focus detectat és en animals salvatges. En cap cas doncs, hi ha restricció de moviments tot i que de forma preventiva s'han tacant els animals a les zones de risc i s'ha prohibit la participació en certàmens d'exhibició d'ocells.

Els Agents Rurals inspeccionen zones humides per buscar ocells salvatges morts

De la seva banda, el cos d'Agents Rurals han intensificat les tasques de vigilància i estan fent un seguiment de totes les zones humides i d'aiguamolls properes al punt s'han trobat els ocells salvatges morts, especialment a la comarca del Segrià i la Noguera, per si en localitzen més.

En concret, centren les tasques en espais com ara el pantà d'Utxesa, l'Aiguabarreig Segre-Cinca, l'estany d'Ivars i Vila-sana, embassaments de Sucs i Raimat i de la Noguera, així com a la desembocadura del Ter i la zona de Pals, en aquest cas a les comarques gironines, segons ha explicat el cap d'Àrea Bàsica del Segrià dels Agents Rurals, Eladi Flix.

"Aquesta vigilància la fem de forma activa, fent un recorregut per totes les zones i posant-nos en punts adequats per poder veure alguna espècie en què poguéssim detectar símptomes d'influença aviària o algun exemplar mort, especialment d'aus aquàtiques", ha explicat Flix. Al marge dels prismàtics, els Agents Rurals també utilitzen barques i drons per tal de detectar els ocells que puguin haver mort dins de l'aigua ja que la densa vegetació dels marges dificulta molts cops la visibilitat.

Es tenia previst navegar amb barca i sobrevolar el pantà d'Utxesa amb el dron però el fort vent que feia els ho ha impedit. En cas de detectar algun exemplar mort, el recullen seguint "totes les mesures de biosegurat" i després el traslladen al centre de fauna salvatge de Vallcalent, a Lleida, on s'extreuen les mostren per enviar-les al laboratori, segons ha assenyalat Eladi Flix

Els Agents Rurals van trobar el 22 de desembre a les Mitjanes del Segre, a Soses, quatre cignes i una cigonya morts. Les posteriors analítiques que es van efectuar, primer al laboratori de l'IRTA-CReSA i després al Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura, van confirmar que els ocells tenien el virus de la grip aviària d'alta patogenicitat (H5N1).

Dies després, els Agents Rurals han anat trobat altres tretze ocells morts a la mateixa zona i ara s'està a l'espera de les diferents analítiques per tal de determinar o descartar la presència del virus. La majoria dels exemplars trobats morts són ocells aquàtics, sobretot, cignes, però també diverses cigonyes i, fins i tot, un bernat pescaire i un milà reial.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president del col.legi de veterinaris de Girona, Ramón Cedó (àudio).