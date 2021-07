La botiga de màgia més antiga del Món està a Barcelona

Barcelona és una de les ciutats Europees on la Màgia ha arrelat amb més força. La presència continuada des de finals del XIX de El Rei de la Màgia, ha afavorit l’afició general per aquest art.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el propietari actual de la botiga, en Pau Martínez, "Fins i tot quan la gent de Warner buscava localitzacions per la primera pel.lícula de Harry Potter van venir a la botiga, d'això fa vint anys i al final va quedar en res" explica martínez. De totes maneres quan entres a la botiga la sensació d'estar al negoci de varetes màgiques d'Olivanders és clar. La visita a gaudir de la màgia és obligada.

Una mica d'història

Joaquim PARTAGÀS i Jaquet, fundador del centenari Establiment, neix el 1848 allà on s'alça avui la casa núm. 45 del carrer de la Princesa. Als 20 anys, marxa a l'Argentina i es fa famós com a prestidigitador, seguint l'exemple d'en Fructuós Canonge (1824-1890), el mag de referència del segle XIX que també va fer una gira triomfal per Sud Amèrica.

Torna definitivament a Barcelona el 1878 i continua la seva trajectòria amb un gran èxit. Aquest mateix any obre la primera botiga en tot l'Estat per a la venda de jocs de mans, al carrer Princesa 7, amb el nom de El Rey de la Magia. Després de diverses ubicacions -La Rambla, Dagueria i Princesa 12- s’instal·la a Princesa 11. La data de 1881 que figura a la façana serveix per a celebrar els aniversaris.

Partagàs alterna la botiga amb les actuacions. Viatja a París espaiadament en quatre ocasions per veure i adquirir les novetats del Teatre de Robert Houdin, centre de l’il·lusionisme més prestigiós, que en aquell moment era regentat pel prestidigitador George Méliès, precursor del cinema.

El 1894 Partagàs obre el "Salón Màgico" un Teatret per a 40 espectadors, a la Rambla del Centre inspirant-se amb el teatre de París i ofereix sessions de màgia, les fantasmagories, la llanterna màgica i les primeres projeccions del cinematògraf. Tanca el 1900, quan proliferen a dojo les barraques que exhibeixen pel·licules. Partagàs continua generant molta afecció a la màgia. Un punt culminant és la publicació del seu llibre “El prestidigitador Optimus o la magia espectral” el 1900.

Els darrers anys Partagàs viu dedicat al treball diari. Continua escrivint a mà, una a una, les explicacions dels jocs. Embarca paquets als nombrosos clients de Cuba i Sud Amèrica, el taulell desordenat, els armaris plens de pols, les parets adornades d’esquelets...Partagàs, que sempre mostra un gran sentit d'humor, fa la desaparició final el 28 de desembre de 1931, dia dels Sants Innocents. Just en uns moments que la màgia es troba en plena efervescència i que fins i tot les companyies americanes que fan gires europees omplen els teatres de Barcelona.

Però la botiga resta pocs dies tancada, perquè el jove barceloní Carles BUCHELI i Sabater (1903-1981), client i admirador d'en Partagàs es fa càrrec del negoci amb l‘ajut d’un soci capitalista, l’empresari Sr. Mateu Benejam, que sempre va voler mantenir l’anonimat.

Bucheli, de pare suís, parla sis idiomes, coneix a fons la prestidigitació i manté la correcció comercial de l’anterior ofici, corredor de puntes i teixits. Una bona combinació per fer possible la continuïtat del negoci.

CARLSTON és el seu nom artístic i actua en festes socials i festivals propiciats per la recent ACAI, Associació Catalana d’Afeccionats a l’Il·lusionisme, de la qual és soci fundador (1932). Triomfa amb l’espectacle “Misteris de la India” però el volum de feina de la botiga fa que les representacions siguin poques i espaiades. Bucheli cultiva l’amistat de grans artistes estrangers com David Bamberg “Fu-Manchú” que es presenta a Barcelona el 1933 al Teatre Apolo i li dóna permís per vendre els seus jocs perquè molts afeccionats volen imitar el seu repertori.

El Rei de la Màgia utilitza els diaris provincials per a fer propaganda i això desperta una gran afecció entre els adolescents que somnien fer prodigis, com per exemple en Josep M. Martínez Agustí, de Gavà, que fins i tot li va preguntar a en Bucheli si necessitava cap ajudant. Li va dir que no però quan el noi va arribar a Via Laietana va pensar: Algun dia treballaré al Rei de la Màgia.

Entre els clients i amics catalans de Bucheli cal destacar artistes tant cèlebres com l’estudiós Joan Bernat, el mentalista Josep Mir “Fassman”, el gran intèrpret de la màgia Joan Forns “Li Xang” i el poeta Joan Brossa.

Bucheli mor el 1981 quan és celebra el centenari de la botiga. Després de poc temps de gestió familiar, la seva continuïtat perilla. Al primer toc d’alerta del poeta Joan Brossa, Martínez fa realitat els seu somni i adquireix la botiga. Després de una necessària restauració torna a obrir el 28 de febrer de 1984 iniciant la recuperació del fons artístic, documental i museístic de EL REI DE LA MÀGIA.