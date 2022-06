Blas Cantó presenta demà “El bueno acaba mal”

L'artista Blas cantó estrena nou senzill aquest dijous 16 de juny 'El bueno acaba mal'.



- Creus que el bo sempre és el que acaba malament?



Crec que és l'ingredient perfecte per no acabar tan malament. Finalment, acaba no sent tan bo o no tan ximple.



- És molt important aquesta cançó per tu més que d'altres?



És l'inici d'una nova etapa on per fi he superat moltíssimes coses després de molts anys de teràpia, sobretot després de dos anys de foscor que m'han tingut completament aïllat del món en color. La veritat és que estic molt content i feliç, crec que he renascut i això és molt valuós per mi.



- No deu ser gens fàcil renéixer.



La veritat és que no, però recomano a tothom que faci teràpia perquè va molt bé.



- Estava fent un cop d'ull el teu Instagram i he vist que has esborrat tot el contingut.



Sí, però és el que fem molts artistes abans de presentar un nou projecte musical, que ningú s'espanti perquè tot tornarà. Em sento molt orgullós del meu passat i he après moltíssim, sense ell no estaria on soc, estic molt agraït de les coses bones com les dolentes que m'ha portat la vida.



- Quan s'estrena el videoclip d'aquesta nova cançó?

Dijous a les 8:00 de la tarda.



- Què podem esperar després d'aquest primer senzill?



Altres cançons meravelloses amb molt de color, semblant el meu estil i també tocant d'altres.



- Què faríeu els cantautors sense l'amor?



Hem de reconèixer que és una gran font d'inspiració per recordar sobretot coses que ens han passat fa temps, coses que estem vivint en el present o imaginar el futur. Crec que l'amor sempre és una bona raó per escriure noves cançons perquè, al cap i a la fi, tothom experimenta alguna situació semblant.