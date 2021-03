Blas Cantó representant d'Espanya a Eurovisió

Recordem que el festival d'Eurovisió de l'any passat es va suspendre per la pandèmia. Aquest any ens torna a representar Blas Canto amb un nou tema que es diu "Voy a quedarme". Ens explica tots els detalls el mateix artista.

Esperem que finalment es pugui celebrar.

<< Estarem bé perquè complirem totes les mesures de seguretat per fer una actuació meravellosa a Rotterdam. Per si de cas tenim gravacions de l'actuació per si algú es posa malalt, creuarem els dits perquè tot surti com està previst.>>



Com ho portes saben que sortiràs a un escenari on et veuran 300 milions de persones en directe?

<< Imposa moltíssim, realment és una experiència única i un moment meravellós a la meva vida i sobretot explicant la història que vull sent el més autèntic que pugui, que al cap i a la fi és el més important del festival.>>



Quina història vols explicar amb "Voy a quedarme"?

<< És una història d'absència que es va convertir en presència. Vaig perdre al meu pare al maig i a la meva àvia al desembre de covid-19 i la veritat és que aquesta cançó la vaig escriure en el pitjor moment d de la meva vida, el tema parla de què es quedi una mica més a aquella persona que estimes. Realment no volia escriure una cançó del que estàvem vivint, em feia la sensació que era com remoure el dolor i no estava preparat emocionalment. Finalment la vaig presentar a concurs amb una altra cançó més "Memoria", però l'altre va arribar per quedar-se. >>

"Voy a quedarme" va guanyar a la votació però pels pèls amb un 58% dels vots.

<< Si, va ser una votació bastant semblant entre les dues, però al final va guanyar l'emoció.>>

Com serà l'espectacle a l'escenari?

<<Estem treballant molt intensament, crec que emocionarem molt. És un treball molt cuidat per part de Marvin Dietmann que ja va guanyar l'any 2014 amb Conchita Wurst. Estic molt content de poder treballar amb ell perquè és noi molt creatiu.>>