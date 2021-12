Blanes recuperarà la Cavalcada de Reis

Durant aquests dies l’Ajuntament de Blanes està donant a conèixer més detalls al voltant dels esdeveniments que formen part de la tradició de les festes de Nadal a la vila on comença la Costa Brava. Si ahir es parlava de la il·luminació nadalenca, i fa dos dies del Pessebre Monumental, avui és el torn d’una altra activitat que al 2021 es va haver de transformar de dalt a baix.

La tradicional Cavalcada de Reis, que a Blanes solen seguir cada any gran quantitat de persones –tant de Blanes com d’altres poblacions de la rodalia, atrets per la seva majestuositat-, tornarà a recórrer els carrers més cèntrics de la vila el proper 5 de gener.

Està organitzada pel Departament de Cultura i Festes, amb el suport d’altres departaments i entitats de la vila. L’any passat la situació de la pandèmia va fer necessari haver de substituir-la per un Campament Reial a l’exterior de la Ciutat Esportiva Blanes.

Es recupera la tradicional Cavalcada de Reis amb mesures preventives

Aquestes festes de Nadal, el què serà el primer esdeveniment destacat del 2022, es recuperarà la Cavalcada de Reis, adaptada perquè es compleixin les mesures preventives COVID, sobretot les de caire preventiu, evitant al màxim el contacte interpersonal. Una d’elles és que s’ha reduït el nombre de components que formen part del seguici dels tres reis.

Habitualment eren més de 350 persones, i en aquesta ocasió seran més de 200, tot i que es tracta d’un extrem que encara s’ha d’acabar d’apamar.

Això és perquè el seguici reial el formen principalment membres de les associacions de veïns de la vila, que encara estan acabant de comunicar si participaran o no, així com el nombre de persones que ho farà. La resta de components de la Cavalcada de Reis són membres de diverses entitats de Blanes, que contribueixen a donar-li música, color i alegria festiva.

Una diferència respecte al 2020 és que les persones del seguici de la Cavalcada no es maquillaran, i tots i totes aniran proveïdes de la perceptiva mascareta que hauran de dur posada al llarg de tot el recorregut.

Els eixos principals de la cavalcada es mantindran igual que ja es van fer el gener del 2020: els tres reis arribaran a les 6 de la tarda en vaixell al Port de Blanes, i pujaran a les carrosses que ja els estaran esperant per emprendre tot seguit el recorregut habitual.

Iniciaran la travessia pel Passeig de Mar, i seguiran pel Carrer Ample, Plaça Solidaritat i Rambla Joaquim Ruyra Sud. A la cruïlla amb el Carrer Doctor Xavier Brunet aniran baixant les persones que hi vagin al damunt i acabaran el recorregut a peu enfilant pel Passeig de Dintre fins arribar davant l’edifici consistorial. A banda de les carrosses dels tres reis, també hi haurà d’altres elements que formaran part del seguici, controlat en tot moment per efectius de la Policia Local i Protecció Civil.

S’ha suprimit la pluja de caramels des del balcó de l’Ajuntament de Blanes

A mesura que vagin arribant ses majestats davant l’edifici consistorial, s’esperaran amb l’alcalde, regidors i regidores davant del Pessebre Monumental que hi al davant de l’Ajuntament. Finalment, un cop ja hi siguin tots tres reis davant l’edifici consistorial, immortalitzaran tan il·lustre visita amb una fotografia de grup.

Un altre canvi que s’ha introduït per promoure les mesures preventives COVID és que s’ha suprimit la tradicional pluja de caramels que es feia des del balcó principal de l’Ajuntament de Blanes.

Es tracta d’evitar les habituals aglomeracions que es produïen al Passeig de Dintre, sota el balcó principal, per poder entomar grapats de caramels, i evitar així en la mesura del possible la interacció entre persones.

Enlloc d’això, Melcior Gaspar i Baltasar es dirigiran al Campament Reial que s’haurà habilitat a la Plaça del Dies Feiners –darrera l’Ajuntament- i s’asseuran als seus respectius trons perquè la canalla que encara no els hagi enviat les cartes les puguin dipositar a les bústies que hi haurà situades davant de cadascun dels trons dels tres reis. Abans de començar la recollida, l’alcalde encapçalarà un dels moments culminants de la jornada: el lliurament de la clau de la ciutat, per facilitar la tasca que hauran de fer els reis durant la nit per repartir els regals a totes les llars.