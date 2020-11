El "Black Friday" s'avança amb importants descomptes

La jornada internacional d'ofertes de compres, l'anomenat Black Friday es celebrarà aquest any el dia 27 de novembre, últim divendres del mes. Tot i això hi ha moltes cadenes que s'han avançat, i ja des del 2 de novembre estan oferint rebaixes i descomptes. La Neus Soler és professora i col.laboradora dels estudis d'economia i empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, i a ella li volem preguntar si aquesta jornada serà diferent a altres anys: "Sí, sens dubte serà diferent. No només perquè s'està avançant molt la campanya, sinó per molts altres motius. Els petits i mitjans comerciants, que ho estan passant molt malament, s'han de posar les piles, no els queda un altre. Aquesta és una jornada que no ha agradat mai als petits comerciants. S'han hagut de pujar al carro per què hi anaven els grans comerços, però al final el que passa és que la gent avança les seves compres de Nadal, compra a preu reduït quan, si no hi hagués aquesta campanya, compraria a preu regular, i això pel petit comercint no és gens positiu ni el beneficia en res. El problema és que al final teníem unes rebaixes de gener que tenien sentit per liquidar les existències que no s'havien venut durant la campanya de Nadal, però ara tenim una altre campanya de rebaixes abans... i clar, el petit comerciant no té el poder que té un gran comerç com per poder aplicar aquests descomptes tan agressius i mantenir-los en el temps. Estem entrant en una dinàmica que al petit comerciant no l'ajuda en res. El que jo li diria al comprador on-line és que faci una compra segura, que compri a pàgines web de confiança, que no facin la compra utilitzant una wifi pública, que no és gens segur. La seguretat és important. I també hem de dir que no és bo comprar per impuls. Tot i que trobem descomptes agressius ens hem de preguntar si realment necessitem aquell producte"