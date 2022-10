"Black Adam" un heroi dolent

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui Taisán ens porta a un de les estrenes d'aquestes sagues interminables de superherois.Marvel tenia un pla, DC no. De tota manera DC llança "Black Adam" l'antiheroi.





"Black Adam"

El món necessitava un heroi, va arribar BLACK ADAM.

Pel·lícula sobre Black Adam (*Dwayne Johnson), un dels supervillans més perillosos pertanyents a l'Univers de DC Comics, ja que no hi ha cap heroi que l'hagi superat, ni tan sols el mateix Superman.

A més, compta amb una experiència de milers d'anys, perquè el seu origen es troba en l'antic Egipte, al voltant de l'any 1200 a. C., on va ser summe sacerdot. Té diversos poders, com la immortalitat o la força i velocitat sobrehumanes.

Taisán ens analitza la pel.lícula, entre d'altres rcomanacions, a l'àudio.





