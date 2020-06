El bitllets senzills d'autobús es vendran a través d'una App

Ara que tots tornem a agafar més el transport públic, a molts ciutadans els haurà passat de tenir una targeta de TMB, vàlida pel metro o bus, però que no es va fer servir durant els dies de confinament i estat d'alarma. Aquesta targeta probablement hagi caducat. Per saber què s'ha de fer amb aquesta targeta, li preguntem al Manel Ferri, portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Però abans li volem preguntar sobre el bitllet senzill del bus, que passa a ser digital a través del mòbil: "Sí, hem rebut la notícia avui mateix. TMB ens ha explicat com funciona aquesta aplicació, i ens sembla una bona idea. S'eliminaran els diners en metàl.lic al bus. Així es restringeix contactes, manipulació de diners... i això és una bona idea. Això vol dir que si pugem a l'autobus i no tenim aquesta aplicació no podem comprar un bitllet senzill. Si tens la resta de títols els podras validar igual que ho has fet fins ara. T'has de descarregar una app, i escanejar i validar d'una manera diferent. Això pot ser un primer pas per eliminar els cartrons, les targetes ? Doncs segurament sí. És una prova, un pas previ, esperant que es posi en marxa la T-Mobilitat, que porta anys de retard." I sobre què fer amb els bitllets que han caducat, què hem de fer? "De moment no llençar-los. Estem a l'espera de l'anunci de l'ATM que haurà de dir què fem amb aquesys bitllets, per recuperar els diners o bè aconseguir nous bitllets que et permetin no perdre els diners que ja havies gastat. El més probable és que les entitats de transport acceptin canviar aquests bitllets per uns de nous.