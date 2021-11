El binge watching en nens

En algun moment o altre, a tots ens ha passat que ens hem enganxat a la sèrie de televisió de moda o alguna altra que ens agrada i no hem pogut evitar deixar de veure-la ni per un segon. Caient així en la temptació de veure capítol rere capítol sense poder parar; el fenomen que popularment es coneix com una marató de sèries. Tot i que es tracta d'un fet sense connotacions negatives i que cada cop va a més, pot tenir un cert nivell de risc. Quan aquest comportament sobrepassa "el normal" o es comet un abús continu es coneix com a bingewatching. Recentment s'ha dectat aquest consum abusiu en els més petits de la casa. Parlarem amb el cofundador de Custodio, EduardoCruz.



- Què és el bingewatching?



És un terme americà/anglés i significa fartar-se a vídeos online, és a dir, veure molts vídeos, pel·lícules o sèries.



- Com ha influït el canvi d'hora?



Sobretot en els més petits afecta en el seu canvi d'hàbits, tot els que tenen fills segurament hauran notat que amb el canvi d'hora s'hauran despertat més aviat o es noten molt més els canvis en els seus hàbits del dia a dia.



- Què hem de fer evitar aquest alt consum audiovisual?



Hi ha dos variants, per una banda els més petits que tendeixen a YouTube, ja que és fàcil que estiguin tot el dia entretinguts amb el mòbil quan no sabem què fer, i per una altra banda estan els més adults, quan ja tenen més de deu anys, és un tema d'autocontrol i és bastant complicat, a cada llar hi ha unes necessitats diferents o una manera de veure la vida diferent, és un tema molt subjectiu.



- Quan es fan més grans és més difícil controlar-ho.



Hauríem d'inculcar el règim digital què és el balanç de l'ús que jo faig de les tecnologies a connexió internet amb el fi de millorar el meu benestar personal i les meves relacions socials. Quan el règim digital està equilibrat ha de permetre que tot coexisteixi.