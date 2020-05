"La bèstia" és el nou treball de Nil Moliner

Avui volem parlar amb el Nil Moliner, i preguntar-li si és cert que el confinament l'ha passat a casa dels pares: "Vaig passar 3 dies a casa meva, i van ser suficients per veure que no podia estar tant de temps sol, així que vaig marxar a casa dels meus pares per pasar-lo en família i ajudar-nos entre tots. Ho porto bé. Va ser una decisió molt encertada, he rigut molt amb els meus pares, hem passat un confinament molt bé." El Nil és dels que ha sortit a aplaudir al balcó de casa cada dia a les 8 del vespre, però a més d'això també ha volgut fer alguna cosa més: "Vaig pensar que jo també volia aportar alguna cosa, que la gent estigui una mica més contenta, i vaig decidir, durant dos dissabtes, sortir a tocar i fer un petit concert. Estava molt nerviòs, més que a un concert normal. La gent la tens allà, no saps si et coneixen ni res de res... era complicat. Però al final tothom va aplaudir, i li he de donar les gràcies a tots els veïns, perquè va ser molt bonic". "La bèstia" és el nou àlbum i la nova cançó del Nil Moliner, un treball sobre el que ens diu que "té molta força, volíem fer un vídeo clip, i no era possible fer un rodatge. Vaig pensar que volia donar-li protagonisme als meus seguidors, molta gent ens va enviar fotos i vam fer un muntatge amb les fotos que ens van enviar. No han pogut sortir totes, però crec que ha quedat molt maco. I és que la música és un arma increïble, una cosa que ens ha ajudat molt durant el confinament. La música ens anima, ens remou, ens fa més llestos i ens permet somiar. La música és màgia"