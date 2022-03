Guanyarà l'Òscar "CODA: Los sonidos del silencio"?

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui, per començar, una pel.lícula que, segons el nostre Víctor, potser és ja la millor de l'any. (Àudio).

"Belle"

Suzu és una jove de 17 anys que, després de perdre a la seva mare, es trasllada a viure amb el seu pare als afores de la prefectura de Kochi.

Amb el cor trencat i distanciada del món, descobreix "O", un espai virtual en el qual assumeix el rol de "Belle". Oda al metavers.





"Un cielo tan turbio"

A l'ombra de monumentals refineries que emergeixen com temples cromats, "Un cel tan tèrbol" viatja per diversos paisatges fronterers de Veneçuela, el primer petro-estat, avui colpejat per la pitjor crisi política i humanitària que Sud-amèrica ha viscut en el segle XXI.

Sota cels que auguren tempesta, somnolents militars aguaiten enmig de la mar Carib, migrants vaguen per lúgubres pobles fronterers entre Veneçuela i el Brasil, i contrabandistes apuren els últims barrils de gasolina creuant clandestinament pels viaranys de l'hostil Desert Guajiro.

Tot això al so de les esquizofrèniques notícies del conflicte polític que emet una ràdio des de la llunyania de la capital.

Aquesta és una pel·lícula que retrata pelegrins i pirates, fills orfes d'una terra que han fet seva sense necessitat de plantar banderes, o imposar himnes; anàrquics com la tempesta que amenaça posar fi a aquests llimbs on es troben suspesos.





"CODA: Los sonidos del silencio"

Ruby (Emilia Jones) és l'únic membre oïdor d'una família de sords. Als seus 17 anys, treballa al matí amb els seus pares i el seu germà en Gloucester, Massachusetts, abans d'anar a classe, tractant de mantenir a flotació el negoci pesquer familiar.

Àvida de trobar noves aficions, Ruby decideix provar sort en el cor del seu institut, on no sols descobreix una latent passió pel cant, sinó també una forta atracció física pel noi amb el qual ha de realitzar un dueto.

El seu entusiasta professor (Eugenio Derbez) veu una cosa especial en ella i l'anima que pensi en la possibilitat d'entrar a l'escola de música, alguna cosa que l'obligaria a haver de prendre una decisió de cara al seu futur: o els seus estudis, o la seva família.