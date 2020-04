Beabloo: Tecnologia catalana per ajudar durant el confinament

Jaume Portell és el director de BEABLOO. Són una empresa catalana que ha presentat una eina per tal de garantir la seguretat en el confinament. El Jaume ens ho explica: "A Beabloo portem ja més de 10 anys ajudant a que les experiències en espais físics, botigues, escoles, aeroports... siguin més agradable. Combinem dues tecnologies: La tecnologia digital, o sigui, pantalles que expliquen coses, amb una tecnologia que observa al client i sensoritza qué passa per adaptar-se alque passa i respondre amb continguts més adeqüats. Ara mateix és clau el distanciament social, hem de mantenir una distància per no contagiar-nos, i és clau que dins una botiga no entrin 50 persones, per exemple. Nosaltres observem les persones, i amb unes pantalles digitals contem em temps real quanta gent ha entrat i avisem a la següent persona que hagi d'entrar que no ho faci. Ja no caldrà que sigui el dependent el que estigui atent. A més de tot això, com que aquestes càmeres observen com ens movem, al final del dia també sabrem on s'ha concentrat més gent, on hi ha hagut més gent esperant, i això li dirà als treballadors de la botiga a quina part s'ha de desinfectar més, perquè és en aquella part on hi ha hagut més gent que el risc de contagi serà més alt." Aquesta eina ja està en procés de comercialització, com ens explica el Jaume: "Ja és una realitat pels nostres clients, els que ha tenien càmeres i tecnologia per comptar persones. A més, sense cap cost adicional. També veiem si la gent porta màscares quan entra a les botigues. Podem avisar als empleats de moltes coses. Fins i tot podem veure a quins llocs de la botiga les persones passen massa a prop unes d'altres, i això augmenta el risc.