"En un barrio de Nueva York" més de dues hores d'un musical trepidant

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Aquestes són les d'avui.

"EN UN BARRIO DE NUEVA YORK"

Basat en el musical de Broadway, segueix a un grup de veïns del barri Washington Heights de Nova York. El principal és Usnavi (Anthony Ramos), el simpàtic amo d'un celler, criat per la seva àvia que somia amb tornar algun dia al seu República Dominicana.

L'àvia Claudia, que exerceix el rol d'àvia per a molts dels veïns del barri, Vanessa, de qui Usnavi està perdudament enamorat i Nina, una vella amiga de Usnavi que torna al barri després de molt de temps, portant-li notícies inesperades als seus pares, els qui han estat estalviant tota la vida per a donar-li una millor educació acadèmica de la qual ells van tenir.





"EL OTRO GUARDAESPALDAS 2"

Seqüela de 'L'altre guardaespatlles' (2017). El guardaespatlles Michael Bryce (Ryan *Reynolds) i l'assassí a sou Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) tornen a la càrrega en una nova missió per a garantir la pau i estabilitat a Europa.

Bryce, encara sota recerca i sense llicència, es troba gaudint del seu any sabàtic, quan Sonia Kincaid (Salma Hayek), la impulsiva i perillosa esposa de Darius, reapareix perquè l'ajudi a alliberar el seu marit i lluitar contra un complot mundial en el qual estan implicats un malvat grec (Antonio Banderas) i un cèlebre exagente (Morgan Freeman).





"DESTELLO BRAVÍO"

"Passarà un centelleig brau, bravío, i tot canviarà...", Isa es parla a si mateixa deixant-se missatges en la seva gravadora per a quan desaparegui o perdi la memòria.

Cita se sent atrapada en un matrimoni en una casa plena de sants i verges. María torna a la població on va néixer per a enfrontar-se a la seva solitud.

Les dones d'una petita localitat rural, suspesa en el temps i assotada per la despoblació, viuen entre l'apatia del seu dia a dia on gens extraordinari ocorre i un profund desig d'experiències alliberadores que els facin retrobar-se amb el lloc on van ser feliços o van somiar ser-ho.