Barcelona retalla els horaris de les terrasses

Les terrasses d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir d'aquest divendres a la nit. Així ho ha anunciat en roda de premsa el regidor del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez, que ha explicat que es fa per reduir el soroll i garantir el descans del veïnat.

Així, a partir d'ara els bars i restaurants d'aquest carrer de l'Eixample hauran de retirar taules i cadires exteriors a les 24 h el divendres i el dissabte i a les 23 h de diumenge al dijous. El mateix horari s'aplicarà ja des d'aquest dijous a les terrasses ubicades a la plaça del Sol i la plaça Revolució, a Gràcia.

Són mesures anunciades pel consistori a l'estiu i que entren en vigor ara, després que s'hagi superat la seva tramitació administrativa. Gonzàlez ha admès que la tramitació és "lenta" però ha defensat que alhora és "segura".

Segons ha explicat el regidor, a principis d'agost es va incoar l'expedient i s'han hagut de fer notificacions individuals a cadascun dels titulars dels 82 locals de restauració que hi ha a Enric Granados que tenen terrassa, una tasca que no ha estat fàcil ja que no sempre es podia localitzar el titular.

A partir d'ara i durant tot l'any entre setmana, de diumenge a dijous, hauran de tancar a les 23 h i els divendres, dissabtes i vigílies de festius a les 24 h.

En el cas de Gràcia -districte del qual n'és regidor Eloi Badia-, a l'estiu es va anunciar que serien cinc les places afectades pel canvi horari.

A les terrasses dels bars i restaurants de la la plaça de la Vila i Diamant ja està en vigor la mesura des del 6 d'octubre, mentre que avui entra en vigor la mesura a les terrasses de Sol i Revolució. Així, queda encara pendent la plaça Virreina.

A Gràcia els horaris no seran iguals tot l'any. Entre abril i octubre (els dos inclosos) les terrasses hauran de tancar entre setmana a les 23 h i una hora més tard, a les 24 h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

A partir de novembre i fins a març els divendres, dissabtes vigília de festiu s'avançarà l'horari de tancament a les 24 h i entre setmana seguirà l'hora de tancament fixada a les 24 h.





"L'equilibri s'ha trencat"

Gonzàlez ha apuntat que la mesura és necessària perquè "l'equilibri s'ha trencat" a Enric Granados. És a dir, s'ha "desequilibrat" la relació entre el sector de la restauració i la resta de sectors.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En concret, ha apuntat, hi ha una vuitantena de bars i restaurants que sumen 1.324 cadires autoritzades en un carrer que compta amb uns 1.600 veïns empadronats.

Així, ha defensat que el compromís de l'Ajuntament és "no permetre que es malmeti el descans", ja que l'activitat nocturna i el soroll que genera perjudica la seva salut.

De fet, el regidor considera que el gremi de restauració de Barcelona s'equivoca en situar "una falsa dicotomia entre terrasses i ciutat morta i trista". En aquest sentit, ha reiterat que el consistori defensarà la salut i el dret al descans veïnal, si bé cal fer "complementària" la restauració amb la resta de comerç i vida veïnal.

Per ara, entra en vigor la reducció d'una hora al dia per a les terrasses i l'Ajuntament farà una avaluació "permanent" de la mesura per veure si ja es nota l'efecte i les millores o si cal fer un pas més enllà. El regidor ha apuntat que per llei encara podrien escurçar una hora més l'horari que entrarà en vigor ara.





Dos de cada deu expedients són a Enric Granados

El carrer Enric Granados concentra un 21% dels expedients oberts a terrasses per incompliments a tot el districte de l'Eixample, segons dades facilitades pel regidor durant la roda de premsa.

En total, des d'inicis d'any s'han obert uns 700 expedients al districte, dels quals 92 a Enric Granados. La xifra d'expedients en aquest carrer, però, ascendeix fins a gairebé 150 si també se sumen els iniciats per incompliments als locals.

En el cas particular de les terrasses les infraccions més habituals són l'incompliment horari i la sobreocupació de taules.

El regidor Pau Gonzàlez també ha recordat que Enric Granados és una de les sis àrees especials a l'Eixample on l'Ajuntament ja va anunciar que no es podrien consolidar les terrasses ampliades durant la pandèmia.

D'acord amb dades municipals, durant la pandèmia es van concedir 35 llicències d'ampliació extraordinària en aquest carrer, de les quals 31 van demanar la consolidació. En una desena de casos les denegacions ja són fermes i la resta s'estan tramitant.

A la resta del districte de l'Eixample -i excloent aquestes sis àrees especials- s'han intentat consolidar totes les terrasses que no generaven cap distorsió, ha dit Gonzàlez. En total, a l'Eixample hi ha unes 3.000 llicències de restauració i la majoria dels locals disposen de terrassa. Caldrà esperar encara, però, per saber quantes peticions de consolidació s'han resolt de forma positiva i quantes s'han denegat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols (àudio).