Barcelona presenta el nou enllumenat de disseny per Nadal

S'han presentat els dissenys de l'enllumenat de Nadal d'aquest 2021 i per parlar d'aquest tema tenim el programa de Montserrat Ballarín regidora de comerç mercats, consum, comerç, règim intern i hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

-Estem al mes de maig i ja estem parlant de Nadal.

Doncs anem una mica justos o fins i tot et podria dir que una mica tard. Nosaltres volíem implementar un nou sistema de llums de Nadal, la nostra idea era que dissenyadors de la ciutat de Barcelona ens dissenyessin un model de carrers i aquest any hem començat per la plaça Catalunya i al carrer Aragó. El guanyador del concurs d'aquest any és l'equip de l'Antoni Arola. Hem de tenir en compte que una cosa és dissenyar, però després s'han de produir, hem de passar pel procés industrial i això comporta un llarg temps i per això ho hem hagut de fer ara, ja teníem el disseny, però l'havíem de publicar i explicar.

-L'enlluernat d'aquest 2021 tornarà a ser tot un espectacle com molts anys enrere i estarem molt pendents d'aquest nou enlluernat.

Crec que és un moment importantíssim per la ciutat, és cert que a Barcelona es feien moltes coses fa anys amb diferents departaments, entitats i botigues, però ens faltava el relat conjunt, és a dir, quin és el model que volen tenir i explicar els ciutadans a l'exterior. Portem treballant des del 2019 i crec que hem avançat molt i ja l'any passat es va notar malgrat la situació de la pandèmia.

-Barcelona podria arribar a ser una icona del Nadal?

Sí, de fet el model és diferent a altres ciutats. Aquí fem un altre model més sostenible amb barres de leds que produeixen un efecte òptic quan les observes des de diferents punts.

-Esteu preparats per les crítiques?

Pel que he pogut veure, el disseny ha estat acceptat de manera unànime, és realment molt maco i sincerament crec que és una idea magnífica.