Barcelona posa en marxa una campanya d'adopció de gats

Si t'agraden els animals de companyia, has de saber que la ciutat de Barcelona ha posat en marxa una campanya per promoure l'adopció de gats que actualment són al centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona. L'Anna Ortonoves és cap del departament de gestió i protecció d'animals. L'Anna ens explica que "aquest Nadal hem tirat endavant una campanya molt especial adreçada a aquelles persones grans que en aquestes festes es puguin sentir soles. Al centro d'acollida tenim molts gatets que també volen trobar una família que els aculli i els estimi. La iniciativa pretèn acostar als gats que necessiten un company amb aquestes persones que també l'estan buscant. En total tenim uns 60 gatets. Hi ha die que entren més i altres que entren pocs, i dies que tenim molta sort i encara que entrin surten adoptats." Aquesta iniciativa es fa a través del programa "Vincles Barcelona", que compta amb més de 3.000 persones majors de 65 anys: "Esperem que aquestes persones s'animin, perquè a més creiem que poden ser un company ideal". És cert que molta gent pot pensar que els gats són menys carinyosos o més anàrquics que un gos: "El gat dona molt d'afecte, molta companyia i a més a més te fins i tot avantatges terapeútiques. Està científicament demostrat que el gat ajuda a disminuir el nivell d'estress, contribueix també a disminuir el risc d'infarts, d'ictus... jugar amb el gat et fa fer un exercici que potser no faries, i a més el gat és un animal de companyia que vol viure amb persones. A més no necessita treure'l a passejar, per lo qual és ideal per gent gran que potser té més dificultats per sortir.