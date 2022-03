Barcelona posa en marxa un telèfon contra la desatenció bancària

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC), ha posat en marxa el Telèfon contra la Desatenció Bancària.

Es tracta d'una línia directa d'atenció a les persones afectades per la reducció de caixers automàtics i de l'atenció presencial en horari comercial. El servei es pot sol·licitar trucant al 93 402 75 94 de dilluns a divendres de 9 a 18 hores.

Poden sol·licitar-ho tots els residents a Barcelona i en especial la gent gran o persones afectades per la bretxa digital que vulguin presentar una queixa a les entitats bancàries. Si la persona sol·licita ser atesa presencialment per poder fer la queixa a l’entitat bancària, se li donarà dia i hora per assistir a l’OMIC.

L’objectiu d’aquest telèfon és atendre a les persones i donar informació i assessorament dels drets de consum, de com fer la queixa o reclamació a les entitats bancàries i posteriorment, si és el cas, al Banc d’Espanya. També recollirà les dades i casuístiques de les persones afectades, les zones i barris amb menys o cap servei de caixers i les diferents pràctiques dels serveis de les entitats bancàries que puguin vulnerar els drets de les persones consumidores.

El consistori traslladarà la informació que reculli als òrgans competents per tal que puguin dur a terme les accions necessàries.

Aquesta iniciativa va sorgir de la primera reunió de treball entre l’Ajuntament i representants d’entitats de la Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran i d’algunes associacions de protecció dels drets de consumidors.

La trobada es va celebrar l'1 de febrer. Aquestes i d’altres actuacions municipals, així com d’altres propostes de les entitats, se seguiran treballant en d’altres reunions com a continuació d’aquesta trobada de treball.

D'altra banda, properament l'OMIC posarà a disposició de la ciutadania una guia de consells bàsics de consum per a gent gran.

Aquesta es podrà consultar en línia però també es distribuirà en paper en els equipaments dirigits a aquest col·lectiu.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el regidor de la gent gran de l'ajuntament de Barcelona, Joan Rierea (àudio).