Barcelona posa en marxa el 900 925 555: Un telèfon per evitar els suïcidis

90092555.Aquest és el telèfon que ha posat en marxa la ciutat de Barcelona per evitar els suicidis. I és que cada any es produeixen uns 1000 intents de suïcidi. Les xifres són alarmants, i aquest telèfon neix per ajudar a aquestes persones, i per evitar que arribin a aquest extrem. El Sergi García és psicòleg i coordinador d'aquest servei, que va començar el passat 6 d'agost. El telèfon és una idea de l'Ajuntament de Barcelona amb el suport de la Fundació Ajuda i Esperança, que porta també el telèfon de l'esperança des de fa més de 50 anys. El Sergi ens explica de quina manera funciona aquest telèfon, que funciona les 24 hores del dia: "El primer i més important és poder parlar. Que la persona pugui parlar d'aquesta angoixa que està vivint, una situació que li ha portat a pensar en el suïcidi. És important que pugui parlar, expressar-se, i si és una situació de suïcidi inminent, activar protocols d'emergència. Les persones suïcides no troben cap solució ni cap suport per poder sostenir el seu patiment. Nosaltres li obrim una porta, l'escoltem, l'ajudem. Vole que aquest telèfon serveixi de porta per poder entrar en tota una xarxa de recursos i ajudes que hi ha a la nostra ciutat". S'ha detectat que la pandèmia i el Coronavirus han augmentat les xifres de suicidis: "Hem notat, especialment després del confinament, que les xifres han augmentat. Ha estat quan les persones han sortit al carrer després del confinament, quan aquestes xifres han pujat més". Preguntat sobre quin tipus de persones marquen aquest telèfon, el Sergi ens diu que "el 60% són dones, el 40% homes, i per franjes d'edat entre els 40 i els 60 anys és la franja amb més trucades, pero també ens truquen adolescents. En aquesta cas el que mai s'ha de fer per part dels pares és tapar aquest fet. S'ha de parlar molt i buscar suport professional"