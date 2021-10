Barcelona és imparable, el moviment que vol tornar el somriure a la ciutat

Gairebé un centenar d'entitats s'han aplegat en el moviment 'Barcelona és Imparable' a través del qual reclamen superar "el desànim, la grisor i l'aturada" actuals. Al manifest, les organitzacions asseguren que la pandèmia ha estat un cop fort i que institucionalment s'ha volgut desfer el model d'èxit de Barcelona i se l'ha projectat com la ciutat "del no".

Asseguren que fa anys que es deixen escapar oportunitats que podrien situar la ciutat en l'epicentre de sectors estratègics en l'àmbit internacional. Per això, afirmen que toca fer un pas endavant per no perdre el lideratge i que s'ha de fer seguint un model de consens, acord i col·laboració.

Entre els signants hi ha Moviment Tsunami Veïnal, Barcelona Oberta, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i el Reial Cercle Artístic de Barcelona, entre d'altres.

El manifest també menciona que tot això es vol fer seguint un model de desenvolupament respectuós amb l'entorn i el medi ambient. Però apunt que s'ha de fer apostant pel "sí responsable" i no per la cultura del no.

En l'àmbit econòmic, consideren que cal un impuls en tots els àmbits, valorant l'esperit emprenedor i donant oportunitats als que volen crear riquesa. En paral·lel aposten per una ciutat que redistribueixi millor la riquesa i redueixi les desigualtats.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb un dels portaveus del moviment i representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, que ha subratllat la importància d'un "diàleg efectiu", així com d'un govern que estigui disposat a assumir "el lideratge".

"Hem aguantat estoicament tot una sèrie de pressions, però finalment estem aquí per plantar cara a una situació que volem canviar", ha afirmat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el representant de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, Ferran Piqué, que recordat que Barcelona ha tingut un "model d'èxit" sempre i quan ha apostat per defensar la seva "singularitat".

Pel que fa als representants de Tsunami Veïnal i Barcelona Oberta, Manel Martínez i Gabriel Gené han posat l'accent en la necessitat de garantir una mobilitat "que no sigui un infern", i treballar per una Barcelona "on pugui conviure tothom", ja que "darrerament s'ha produït una pèrdua de civisme".