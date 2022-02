Barcelona encapçala els fraus a l'assegurança a Catalunya

Xarxes que simulen sinistres per a blanquejar diners procedents del narcotràfic, màfies que fingeixen atropellaments a ciclistes, artistes que reclamen milers d'euros mentre actuen en teatres o modestos esportistes que reclamen una incapacitat permanent mentre fan fúting en parcs públics.

Aquests són alguns dels casos que els especialistes de Línia Directa Asseguradora han aconseguit desemmascarar durant els dos últims anys i que formen part del “VI Baròmetre del Frau en l'Assegurança d'Actuacions i de Llar”, que analitza gairebé 75.000 intents d'estafes destapats per la companyia en tots dos rams en els dos últims anys.

L'informe, el més antic i complet del sector assegurador, desgrana l'evolució que ha tingut el fenomen del frau a l'assegurança en els últims 12 anys (2009-2020) i analitza les activitats de les màfies organitzades.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de comunicació i sostenibilitat de LD, Santiago Velázquez (àudio).

La principal conclusió d'aquest nou lliurament del Baròmetre de Línia Directa és clara: el COVID-19 dispara el frau a l'assegurança del cotxe, ja que la freqüència, és a dir, la proporció de parts falsos va pujar un 21% en 2020 malgrat el confinament i de les restriccions de mobilitat. Aquesta circumstància situa als comunicats fraudulents en el màxim de tota la sèrie històrica, ja que, a tancament d'aquest exercici, 7 accidents de cada 100 eren falsos.

Però no tot són males notícies: hi ha més frau al segur però de menor importi que en altres ocasions. De fet, en el conjunt dels dos últims anys el percentatge d'estafes al ram d'Actuacions arriba al 7% enfront del 5,7% de l'anterior Baròmetre (2017-2018), però els costos dels enganys baixen notablement fins a aconseguir els 1.130€ per cas (-13%), una cosa característica de les èpoques de recessió.

L'estafa més més habitual es produeix en l'assegurança del cotxe i el solen realitzar homes joves amb treballs precaris que tracten d'incloure en el comunicat danys aliens al sinistre, generalment materials. D'altra banda, més de la meitat de les persones que van tractar d'enganyar la companyia durant els dos últims anys, afirmen que ho van fer per la situació econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 (55%).

“La situació econòmica generada per la pandèmia ha disparat els intents d'estafes al segur, portant-lo als seus màxims històrics tant en el Ram d'Actuacions com en el de Llar. Per això, és important recordar en aquest moment que aquest tipus de frau el paguem entre tots els assegurats, ja que, a més d'encarir les pòlisses, pot estar connectat amb delictes molt greus i organitzacions molt perilloses”.

Les xarxes organitzades, en dificultats

El confinament viscut de març a maig de 2020 va posar en greus dificultats a les xarxes organitzades de frau al segur, ja que les seves activitats es van veure afectades per les dificultats logístiques i de moviment.

En aquest sentit, Línia Directa va identificar 74 màfies en 2020 i 111 en 2019, xifres allunyades de les 123 registrades en 2018. Amb tot, la companyia ha destapat les activitats de gairebé 700 bandes en menys d'una dècada.

Aquestes xarxes solen ser de dos tipus: les que simulen sinistres i les que els causen implicant tercers innocents. Solen presentar una estructura molt jerarquitzada i una cúpula molt petita formada per 2 o 3 capitostos que se centren en reclamar les indemnitzacions per danys corporals a causa del seu major import, set vegades superior al d'altres intents de frau.

Això explicaria que, de mitjana, els costos de les estafes de les xarxes multiplica gairebé per set als enganys habituals. El seu “modus operandi” sol ser l'anomenat “frau en carrusel”, en el qual aquestes organitzacions van estafant a diferents asseguradores de manera successiva.