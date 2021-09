Barcelona és la ciutat més cara de l'Estat per compartir pis. Així ho indica un informe publicat aquest dijous pel portal pisos.com, que situa el preu mitjà d'una habitació a la capital catalana en els 442,4 euros al mes, superant altres capitals de província com Sant Sebastià (425,02 euros al mes) i Madrid (414,36 euros al mes).

Al conjunt de l'Estat, el cost mitjà de compartir pis és de 267,79 euros al mes, gairebé dos euros menys respecte al 2020. Segons l'estudi, Barcelona i Madrid aglutinen el 35,3% de l'oferta i la demanda a l'Estat. Per altra banda, el grup de població més habituat a compartir pis és aquell format pels joves d'entre 18 i 25 anys (un 51% del total), seguit de l'interval d'entre 26 i 35 anys (30%).

Cada cop més els joves cobre en "negre"

Un de cada quatre joves menors de 24 anys ha rebut ingressos 'en negre' durant els últims tres anys. Així ho indica un informe publicat aquest dimecres per InfoJobs, el qual menciona els dos condicionants més importants per entendre aquesta tendència.

O bé les empreses no ofereixen més alternatives (ho indiquen el 50% dels enquestats), o bé els treballadors es veuen obligats a buscar alternatives en l'economia submergida per obtenir uns ingressos que complementin uns salaris excessivament baixos (29%). També existeixen altres motius, com el fet de no voler pagar impostos "desproporcionats" (29%) o la possibilitat de perdre la prestació d'atur (12%).

Entre els enquestats que reconeixen rebre part del seu sou en negre, gairebé la majoria (un 72%) admeten que aquesta partida representa menys del 25% dels seus ingressos mensuals. En un 18% dels casos, els ingressos en B suposen entre el 25% i el 50% del salari dels treballadors, mentre que en un de cada deu casos, els ingressos en B representen més de la meitat del sou.

Per altra banda, l'estudi assegura que el 20% dels espanyols estaria disposat a rebre el seu sou en B, una opció que pren més força entre les persones que es troben a l'atur.

Hem parlat de l'economia dels joves amb la professora dels estudis d'economia i empresa de la UOC, Elisabet Ruiz-Dotras