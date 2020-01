Barcelona aposta per reduir el consum de carn vermella a les escoles

Barcelona aposta per reduir la carn vermella als menus escolars per lluitar contra el canvi climàtic.La intenció de l'Àgencia de Salut Pública municipal vol reduir la proteïna animals a les escoles de Barcelona tres dies en els segons plats. La intenció és que la carn,el peix i els ous només estiguin als segons plats i els dos dies restants que els alumnes menjin proteïna vegetal,sobretot llegums.

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, Luis Ferreirim,portaveu de Greenpeace i responsable d'agricultura, ha dit que “ Greenpeace aplaudeix la mesura anunciada per l'ajuntament de Barcleona perquè en els menjadors escolars de la ciutat s'ofereixi productes d'origen vegetal i ecològics”. Per el portaveu de Greenpeace “Davant l'emergència climàtica en la qual estem immersos necessitem mesures valentes i contundents com la del consistori barceloní”

