El Banc de llet materna celebrà demà onze anys al Circ Cric

El Dia Mundial de Donació de Llet Materna és celebrat cada 19 de maig a tot el món per rendir homenatge a aquelles mares que participen d'aquesta solidària pràctica dirigida a nadons que no es poden alimentar de manera adequada per diverses causes.



En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a la lactància materna fins als primers anys dels nens i nenes, ja que aquest aliment aporta tots els nutrients necessaris per al creixement i el desenvolupament saludable dels nens.



A més, enforteix el sistema immunitari dels nadons, fet que possibilita la prevenció d'infeccions i malalties; contribueix a disminuir la morbimortalitat neonatal i futures complicacions de nadons prematurs o amb baix pes; i estimula el desenvolupament neurològic.

En el nostre país, un total de 700 mares a l'any donen llet materna. Entrevistarem a la responsable del Banc de Llet materna, Vanesa Pleguezuelos.



- Quants anys compleix el banc de llet?



Fem onze anys, tot i que l'any passat no vam poder celebrar-ho a causa de la pandèmia i per seguretat. Aquest any volem fer una festa grossa.



- D'on surt la idea de fer estable un banc de llet materna per ajudar sobretot als nadons prematurs?



Les primeres converses van néixer l'any 2007, estàvem a un recinte de l'hospital de la vall d'Hebron i vam veure que hi havia aquesta necessitat, mares que no podien alletar al seu nadó prematur (per sota de les trenta-dues setmanes de gestació i amb un pes de menys d'un quilo) necessitaven llet posteritzada. Va ser l'any 2011 quan el nostre govern autonòmic ens va autoritzar dur a terme aquest servei.



- En quin moment es podria determinar que un nadó necessita la llet donada?

Segons les indicacions ha de ser un nadó molt prematur, per sota de les trenta-dues setmanes de gestació i per sota del quilo de pes, per tant, és molt immadur, vulnerable, no tenen encara reflexos de succió, estan en una invocadora, la mare està en una situació no esperada i psicològicament afecta la seva lactància.