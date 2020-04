Avui volem compartir una gran notícia, el banc de llet materna de Catalunya tornarà a recollir llet de les mares donants a partir de l'onze de maig quan va esclatar la crisi del coronavirus es va aturar la recollida per precaució i ara tornaran amb un seguiment de mesures importants i avui ens explica el procés en el programa la responsable del banc de llet materna de Catalunya, la Vanessa Pleguezuelos:"És molt segur i estem ara mateix trucant a les dones donants actives (les que estaven abans de l'estat d'alarma) que ja eren donants habituals i recollim les donacions a casa seva perquè comencin extreure la llet i guardar-la a casa seva perquè si el maig podem passar a recollir-la".

¿Quines són aquestes mesures addicionals que els comuniqueu a les mares donants? Vanessa Pleguezuelos:"Estem informant les mares que a més a més de les mesures que tenien abans s'havien de rentar molt bé les mans que guardessin bé la donació en el seu congelador amb una bossa i fer el posterior rentat i esterilització del seu tirallet i ara a més a més durant tot el procés un cop es renten les mans s'han de posar més careta fins que ha acabat tot el procés inclús esterilització i també recipients un cop s'han omplert amb la donació abans de guardar-lo a dins de la bossa al congelador s'han de netejar amb alcohol de 70 graus,han de deixar que s'assequin i després col·locar l'etiqueta pertinent amb la informació".

Anualment hi ha unes sis-centes donants actives i mensualment són al voltant de seixanta són noves. En el període de confinament s'ha reduït el nombre de donants i només ha donat una dona. Des del banc de llet de materna de Catalunya estan activant una acció nova perquè es puguin sumar donants des de el seu municipi i que començarà a partir de la setmana que ve. S'aprofitaran campanyes d'extracció de sang per realitzar a les noves donants una extracció de sang de tres tubs i després l'entrevista telefònica que es fa normalment els hospitals . Un cop la mare ha fet l'extracció a casa ha de trucar al telèfon d'atenció de la donant del banc de llet al 93 557 35 6 6 o bé al correu bancdellet@bst.cat.