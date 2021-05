El Ballet de Moscou inicia gira a Barcelona amb "El lago de los Cisnes"

L'any 2019 el ballet de Moscou celebrava trenta anys sobre els escenaris i ara després d'un any de parada a causa de la pandèmia, torna amb el Tour Dance Again i la seva primera cita serà al teatre Tívoli de Barcelona. Parlarem amb el codirector Lucky Gómez.

-Quina travessia del desert després d'un any i mig.

Tens tota la raó, al principi agraeixes que tot s'aturi una mica després de fer 3 gires a l'any. Aquesta aturada obligada t'ajuda a replantejar-te les coses i també a reduir l'estrès, però la veritat és que al final se'ns ha fet molt llarg.

-Sempre es pot treure alguna cosa positiva d'una mala època.

Quan t'adones que tens temps per tu mateix tant en l'àmbit particular com grupal, això ajuda molt a carregar les piles al 100% i sobretot a retrobar-te amb tu mateix.

-Que trobarem amb aquest Tour Dance Again ?

Trobareu una companyia més consolidada que mai sobretot per les ganes que tenim tots de pujar en aquest escenari i obrir el teló. També trobareu el clàssic "El lago de los Cisnes" amb uns ballarins èpics i increïbles.

-Tornar amb El lago de los Cisnes és tornar a una nova normalitat?

És una oportunitat que tots estàvem esperant i hem decidit fer la gira amb dues setmanes del teatre Tívoli.

-Com és possible que després de tants anys El lago de los Cisnes segueixi emocionant de la mateixa manera?

És un títol que té amb més de cent vint anys i són històries eternes.

-Quan podrem trobar El lago de los Cisnes en el teatre Tívoli amb el ballet de Moscou?

Del 2 al 13 de juny de dimecres a divendres a les 19:30 de la tarda i els dissabtes i els diumenges a les 18:30 de la tarda.