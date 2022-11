La baixa tolerància a la frustració

La Intel·ligència emocional és clau per comprendre el rumb que ha pres la psicologia en les darreres dècades. ens ajuda a entendre de quina manera podem influir d'una manera adaptativa i intel·ligent tant sobre les nostres emocions com en la nostra interpretació dels estats emocionals dels altres. Per saber més sobre aquest tema parlarem amb el professor del departament depsicologia de la UdG, Joan Roa.



- Què és la intel·ligència emocional?



És la capacitat que tenim per identificar les nostres emocions i comprendre una mica les causes o conseqüències i veure com influeixen en els altres. Sobretot es tracta de com gestionar-les i regular-les que això tampoc vol dir suprimir-les en general totes les emocions ens ajuden en algun aspecte i hem de reaprofitar aquests efectes, ja que ens poden afectar en el nostre dia a dia de manera negativa.



- Seria una gestió positiva de la situació?



Si aprofitar aquesta capacitat funcional perquè totes les emocions ens donen un missatge i ens informen , ens preparen i ens ajuden a fer alguna cosa, hem d'aprofitar aquest missatge.



- Fa la sensació que aquestes noves generacions els hi costa gestionar les emocions.



Crec que, per una banda, som més conscients identifiquem més aquestes dificultats i processos, per una banda, és positiu com a societat, però, per una altra part, treu a la llum mancances que té una gestió emocional. La frustració és una emoció bastant complexa i desagradable, i hem detectat que ara hi ha una tolerància més baixa a acceptar-ho.