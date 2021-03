Avui fa trenta-dos anys del naixement de la WWW

Avui fa trenta-dos anys que el senyor Tim Berners-Lee va posar en marxa la World Wide Web, més conegut com les www. César Córcoles director del postgrau de desenvolupament d'apps web de la UOC.

Els que us dediqueu aquest sector avui és un dia especial per tots vosaltres.

<< Efectivament el tenim apuntat al calendari, és un moment històric per nosaltres i per la meitat de la humanitat.>>

D'on surt la idea de fer la World Wide web?

<< La idea de fer clic en un document i salta a una altra era una cosa que ja existia des de feia temps, però volien que servís per endreçar la informació. L'any 1989 el senyor Tim Berner-Lee estava treballant en un accelerador de partícules entre Suïssa i França on generen una gran quantitat de documentació, llavors van pensar que l'única manera que tenien endreçar-la era amb els enllaços. En un principi era un producte per acadèmics i investigadors.>>

Ens fa depenent d'un sol punt d'informació?

<< És un repte important, probablement els vint anys de la web senzillament es tractava de publicar informació. Ens estem adonant que estem publicant molta informació a la web i per això els estaments de poder han demanat mesures i aquesta situació ens ha portat a la web actual on passen coses com les notícies falses.>>

Caminem cap a decretar l'accés a internet com un repte universal?

<< Hauria de ser un dret universal, a Europa, Amèrica del nord i l'Àsia més rica poden accedir, però a l'Àsia més pobre i a l'Àfrica no tenen accés a la web i els deixa sense moltíssima informació que els ajudaria. La connexió hauria de ser un dret per tots.>>