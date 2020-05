Avui tornen a obrir les perruqueries i centres de bellesa a tot Catalunya

Avui tornem a parlar amb la Mari Carme, del Gremi de Perruqueria i bellesa de Catalunya, que avui dilluns poden tornar a obrir. Volem preguntar en quines condicions es farà aquesta apertura: "Sembla que hi hagi una marató de perruqueries corrents cap a obrir. Però nos serà això. Cadascú dels propietaris ho faran amb responsabilitat. Ahir mateix va sortir la notícia al BOE, explicant què és el que hem de fer i com treballar. Avui hem fet una crida tots, i avui toca fer d'empresaris. Cadascú ha de plantejar-se si l'interessa obrir l'empresa, amb quina quantitat de treballadors, i llegir bè les particularitats que tota aquesta lletra petita presenta. No és el mateix per un autònom, que ho té més fàcil, ja que pot obrir sol, tot i que els gastos fixos siguin els mateixos. Sempre cal mirar les despeses, que treballant un 30% tal i com es recomana els comptes surtin, potser a alguns llocs els interessarà més esperar unes setmanes per obrir perquè no els surt a compte treballar amb només un aforament del 30%". Les condicions per obrir les perruqueries serian la cita prèvia, la separació personal, les mampares... "Aquestes són les mesures que més s'han comentat en premsa, però a vegades ens posen les coses difícils. Nosaltres, per exemple, volem donar-li hora a la gent gran a primera hora del matí, que es quan el local està més desinfectat, però ara resulta que només poden sortir a partir de les 10. Hi ha perruqueres que treballen anat a casa de gent gran i es pregunten si només poden treballar de 10 a 12. Ens trobem també amb nens petits, i no sabem si han de venir d'un amb un o no... com has de donar les hores, com ho has de gestionar... Hi ha molts temes que encara no estan clars. I sobretot com a empresaris hem de valorar molt bé què fem amb els treballadors perque surtin els comptes".