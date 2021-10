Avui tanca el Gastronòmic Fòrum Barcelona amb la presència de 46 estrelles Michelin

Avui tanca al gastronòmic Fòrum de Barcelona per on han passat els grans creadors gastronòmics del nostre país. Parlarem amb el director gastronòmic del Fòrum de Barcelona, Josep Alcaraz.



- Quines conclusions es treuen d'aquesta edició?



Ha sigut una tristor molt esperada per part de tothom. Per fi, s'han retrobat presencialment després de molt temps, tan productors, distribuïdors, restauradors, com hostalers que ho han passat molt malament durant el temps de pandèmia i tenien moltes ganes de trobar-se personalment. Realment estem molt satisfets amb els resultats assolits.



- Quins són els objectius d'aquest esdeveniment gastronòmic?



Sense cap dubte que els expositors i els visitants facin negoci i trobin productes innovadors i sostenibles, ja que cada vegada el consumidor ho demana més. També l'oportunitat de poder gaudir gratuïtament de ponències realment espectaculars, tenim més de 100 activitats programades amb 60 ponents i amb més de 46 estrelles Michelin. Delme és una cita obligada per aquest sector per poder actualitzar tant a producte com a novetats.



- Amb tanta estrella Michelin sembla com uns Oscars amb tanta estrella.



Avui que és l'últim dia, és un dels dies més importants, des del Ricard Martinet, Toni Masanés, Josep Roca de Can Roca, María José San Román o la Carme Ruscalleda, el Pierre Garner, Alex Carrera entre molts altres. Estem molt orgullosos de tenir un programa tan espectacular.

- Que es fa a la innovació Fòrum Lab que es realitza amb la col·laboració de la capitalitat mundial d'alimentació sostenible de Barcelona?



És un espai de cuina on estan aquestes demostracions especials perquè la gent es pugui adaptar el futur d'una manera senzilla. És molt enriquidor perquè no només és una demostració de cuina sinó que també estan debatent amb altres cuiners com fan les seves coses, defensen la seva posició i com creuen amb la seva línia de treball.