Avui s'inaugura “natura encesa” als jardins de Pedralbes

Natura Encesa arriba als Jardins de Pedralbes de Barcelona després del seu èxit en l’edició anterior al Palmetum de Tenerife. Descobreix LIFE, l’experiència immersiva per a tots els públics que reinventa les llums de Nadal: una aventura de projeccions màgiques i jocs de llum que representen la vida al planeta i els quatre elements que el conformen: aigua, aire, foc i terra.

Després de l'èxit al Jardí Botànic de Madrid i en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, arriba a Barcelona per primera vegada com a prova pilot una instal·lació d'arts lumíniques i sensorials pensada expressament per un entorn natural.

Aquesta experiència immersiva, titulada 'Naturalesa encesa', tindrà lloc als Jardins de Pedralbes, que es convertiran en un bosc ple projeccions de jocs de llums durant les festes de Nadal.

Així, des de avui 7 de desembre del 2021 fins al 9 de gener del 2022, els qui visitin els Jardins de Pedralbes podran veure com un milió de llums led i cent quilòmetres de cablejat transformen aquest espai natural en una instal·lació que vol ser un cant a la biodiversitat, la conservació i la vida en el planeta.

"Naturalesa encesa" rebrà al visitant amb una benvinguda al·legòrica, per a després guiar-li a través d'un recorregut basat en els quatre elements naturals: l'aire, el foc, la terra i l'aigua. En primer lloc, el públic entrarà en un món oníric aeri per a submergir-se més tard per un original món aquàtic, fins a arribar a l'element terra, coneixent les vitals aportacions dels insectes a l'ecosistema i les formigues de foc.

L'experiència 'Naturalesa Encesa' és una proposta que la productora d'espectacles LETSGO (responsable d'obres d'èxit com La Família Adams) i el Grup Balañá han pogut dur a terme juntament amb l'Ajuntament de Barcelona.

Per a dissenyar aquest recorregut lumínic i immersiu als Jardins de Pedralbes, la productora s'ha inspirat en grans experiències immersives d'èxit internacional, com Team Lab, el primer museu del món dedicat completament a l'art digital.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el seu director artístic,Felype de Lima (àudio).