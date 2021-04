Avui s'ha presentat el cartell del festival de Cap Roig 2021

El Festival de Cap Roig torna a escena, després de la suspensió forçosa de l'any passat, amb un cartell de 23 espectacles (el 2020 anaven a ser 26) que obrirà el 23 de juliol i que tancarà el 21 d'agost. Recinte amb grada ampliada, de 2.118 seients a 2.500, i previsió de treballar amb un 65% d'aforament, la qual cosa situa la capacitat en 1.600 espectadors, tots ells subjectes al protocol de mascareta, gel i distàncies, així com al control de temperatura a l'entrada de la mostra.

La cita de Calella de Palafrugell, Baix Empordà, aposta per les mesures sanitàries i l'aire lliure perquè sigui possible la nova edició.

A més de l'ampliació de la grada, es veurà multiplicada la parcel·la de l'oferta gastronòmica de la plaça, situada en un recinte contigu i sis vegades més gran, en el batejat com a 'Espai market', que operarà, com altres anys, en paral·lel al restaurant. Per saber més detalls parlarem amb el director de l'esdeveniment Juli Guiu.

Que podem destacar del cartell d'aquest any?

<< Aquest any està bastant compensat, hem intentat tenir artistes nacionals que són número 1 i també hem tingut la sort de poder comptar amb alguns internacionals.>>

El festival està previst que comenci al juliol com cada any?

<< Normalment començàvem el cap de setmana del 10 de juliol però aquest any serà dues setmanes més tard, el dia 23 de juliol.>>

Quina actuació donarà el tret de sortida al festival?

<< L'encarregat és Pablo López el divendres, el dissabte actuarà Raphael amb el seu Tour del 60 aniversari i diumenge Amics de les arts>>.

Aquest any també hi haurà la zona de cap roig mini?

<< Seguim apostant pel cap roig mini perquè el resultat és un èxit, ho farem en dos dies, el 9 d'agost amb El Pot petit i el 15 amb el Mag Lari que ha preparat un espectacle especial per aquest dia>>.

Quan i com es poden adquirir les entrades?

<< A partir de dilluns surten a la venda a les 10 del matí. >>