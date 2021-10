Avui s'ha inaugurat oficialment el setè tast a la Rambla

Avui comença El Tast de la Rambla, que enguany celebra la seva setena edició (en 2020 es va posposar). Coincidint amb la Festa Major de la Rambla, la Festa del Roser, aquest any el festival tindrà lloc de dijous 30 de setembre a diumenge 3 d'octubre i reunirà 26 dels millors bars, pastisseries i restaurants de Barcelona, que oferiran una mostra especial de la seva cuina. Parlarem amb el president d'amics de la rambla, Fermí Villar.



-Moltes felicitats per aquesta setena edició.



La veritat és que avui hem fet la inauguració oficial tot i que l'acte ja va començar ahir, però va anar molt bé, en un principi havia de ser un dia una mica de rodatge, però fa la sensació que tots tenim moltes ganes de fer coses maques, interessants i per fi sortir al carrer.



-Com definiries el tast de la rambla?



És una mostra gastronòmica que va néixer amb la idea d'intentar pujar el nivell gastronòmic a la zona i també volia oferir aquest any 25 dels millors restaurants de la ciutat on hi ha tota mena de cuina i fins i tot postres. Els plans tenen un preu de 4 euros on pots menjar productes de cuines de gran nivell. Pots fer una volta menjar un parell de platets i una beguda o un plat i postre, sempre dic que amb 10 euros ja t'ho pots passar però bé.



-Amb la situació de la pandèmia, com es veu el futur de les Rambles?



Esperem que en qüestió de temps torni a estar plena. El que hem de fer estaria treballant per oferir continguts i activitats que la gent a Barcelona li vingui de gust gaudir.



-El tast de la rambla serà fins al dia 3 d'octubre, quines altres activitats podrem trobar?



Animaria els oients que entrin a la pàgina web https://www.amicsdelarambla.cat/ i miri la programació de la festa major de la rambla que coincideix amb el tast de la rambla on hi haurà molts actes bonics.