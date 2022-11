Avui i Diumenge es commemora la jornada de record a les víctimes de trànsit

Tant avui com aquest diumenge, s'organitza un acte commemoratiu d'homenatge on es concentren missatges de suport i sensibilització social, entre altres activitats. Alhora, és un acte reivindicatiu per fer visible el dret de les víctimes. Paralrem amb la directora de Stop Accidentes a Catalunya, Marilina ferrer.



- Com serà aquest acte de commemoració a les víctimes de trànsit?



És un acte de record, tant de bo no existís un dia com aquest on les víctimes tenen que reivindica el seu dret. És un dia de memòria però sobretot de reivindicació per les entitats.

El que portem a terme és un acte a Barcelona a l'avinguda litoral on algunes víctimes tenen veu i fan la seva reivindicació acompanyats de les autoritats.



- Avui també hi havia la jornada "deu anys fent costat a les víctimes de trànsit" a la sala d'actes del departament d'interior. Com serà aquesta reunió?



Fer un balanç d'aquests deu anys. El fet que existeixi aquest servei d'informació atenció i orientació a les víctimes impulsat per un organisme oficial ens fa molt feliços, en el moment que es va construir va ser una gran notícia i era una de les grans reivindicacions de Stop Accidentes. Quan algú pateix un incident d'aquest tipus amb conseqüències greus, es troba completament perdut, desemparat, sense saber què fer i on acudir. Al cap i a la fi, tots som conductors o vianants i podem ser objectes de situacions com aquesta, però la veritat és que quan passa, no saps on acudir.

- Creus que encara cal reforçar una mica més la pedagogia pels que circulem?



En aquest sentit, encara cal una gran tasca en l'àmbit de formació informació i reeducació, de fet, des de Stop Accidentes estem participant amb aquella gent que ha de recuperar punts o el permís de conduir portant testimonis i fer resum de quines són les conseqüències de patir un sinistre a la carretera. Sempre ho diem, la carretera no dona segones oportunitats, un cop ha passat la situació ja no podem tirar enrere.