Avui comença la 48ª fira avícola pota blava

Avui comença la 48a edició de la fira avícola de la Raça Prat, els famosos pollastres pota blava, són una de les races de denominació d'origen que tenim a Catalunya, localitzats principalment al prat de Llobregat. Parlarem amb l'alcalde, Lluís Míjoler.



- És curiós veure com els pollastres també s'han de fer un test PRC a causa d'un brot de grip aviar al nord d'Europa.



Fins a l'últim moment estàvem amb la incògnita, tot i que està al nord d'Europa podria arribar fins al sud a través d'una au migratòria. En aquest sentit calia assegurar que no hi havia cap brot. La Generalitat ens va autoritzar per fer la mostra a condició que poguéssim demostrar que l'au no estava contagiada i així va ser, vam realitzar 72 PCR.



- Com es desenvoluparà aquesta edició?



Hem intentat que aquest any sigui el més normal possible, ja que l'any passat va ser en format virtual. Serà amb totes les mesures de seguretat a més a més de les que ens han demanat des de les autoritats sanitàries. Esperem que vingui molta gent del prat i dels voltants i que estigui ben repartida pels diferents espais amb un control d'aforament. Trobaran algunes novetats on gaudiran molt.



- Pot ser un bon aparador pel tema de la Ricarda de l'aeroport?



La fira avícola ha estat des de sempre una mostra del nostre territori, és a dir, no només dels espais naturals sinó també la riquesa gastronòmica, l'alimentació sostenible, alimentació de proximitat del delta i la riquesa que té. El pavelló municipal s'ajunta aquest any amb el pavelló de la porta del delta, que sempre fa referència als espais naturals i té a veure amb la Ricarda. Des d'una empresa s'ha desenvolupat una pime que treballa amb projectes d'innovació i la gent que hi vagi es podrà trobar en mig de la llacuna de la Ricarda i veurà exactament allò que es pretenia destruir aquest any.