AVISMON : "Relats i contes per telèfon, cap avi sol per Sant Jordi"

AVISMON és una ONG que fa costat a la gent gran des de l'any 1996. Aquest any han posat en marxa una nova iniciativa: "Relats i contes per telèfon, cap avi sol per Sant Jordi". Esther Pascual és la coordinadora d'Avismon, i amb ella hem volgut parlar: "Aquest any és un any diferent, normalment per sant Jordi ens acostem a les cases de les persones grans, els nostres voluntaris els entregaven un llibre i una rosa, que entregaven en mà, i els feiem companyia una estona. Aquest any no ens podem acostar i hem llençat aquesta iniciativa: els contes per telèfon". Preguntada sobre aquests contes, li hem volgut preguntar què estan explicant: "Doncs moltes històries curtes que hem posat a les nostres webs estan tenint molta difusió. Tenim voluntaris que també han escrit relats i poemes, també ens han ajudat algunes entitats que han fet concursos literaris... en total són molts poemes, contes i relats". Li hem preguntat sobre com reben els avis aquests contes: "Hi ha de tot, persones que s'emocionen, fins i tot ploren... fins i tot avis que volen explicar-nos ells algun relat o algun conte. Els dies de festa són tristos per gent que viu sola, i això és una finestra d'esperança. Volem estar al costat de la gent gran que viu sola, que són persones que pateixen la solitut no desitjada, i gaudeixen de la visita dels nostres voluntaris. Els ajudem amb les gestions del dia a dia que per ells poden ser una muntanya. Ara ho intentem continuar fent telefònicament, i aquestes trucades les fem diàriament. Aproximadament estem acompanyant a més de 500 avis". El 93 332 58 58 és el telèfon d'AVISMON al que us pudeu adreçar si sou una persona gran que necessita ajuda.