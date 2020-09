Aumenta la "nomofobia": El miedo a quedarse sin teléfono móvil

Un estudio que han llevado a cabo un equipo de científicos de Estados Unidos demuestra una vez la dependencia que tenemos los seres humanos sobre el teléfono móvil. El estudio se ha llevado a cabo en nuestro país vecino, Portugal. Se ha demostrado que adultos entre 18 y 24 años presentan síntomas como ansiedad si no tienen con ellos de forma constante su teléfono móvil. Los datos son preocupantes, y de ello queremos hablar con Julia, que es psicóloga clínica. Ella nos alerta sobre el uso excesivo del teléfono: "Se está observando que más del 50% de las personas que usan móvil presentan características de tener una dependencia. Y si bien no existe coom un transtorno en sí, si que se empieza a nombrar como nomofobia. Un miedo irracional a no tener el móvil, a salir de casa sin el móvil. Todo esto genera una dependencia y que separarse el móvil pueda generar ansiedad. ADemás es raro que estas personas sean conscientes de su dependencia, es raro que ellos mismos pidan ayuda. La mayoría de las personas, sobretodo los jóvenes, usan el móvil para todo. El uso el móvil está muy normalizado, por ello es difícil demostrar que existe una dependencia. Y la dependencia al móvil presenta las mismas características que presentan otras dependencias, como a sustancias psicotrópicas. Lo que hay que hacer en enseñar a estas personas a controlar su impulso obsesivo, a estar dependiendo constantemente ese aparato. Los psicólogos ya estamos recibiendo personas con nomofobia, con este problema de dependencia al teléfono móvil. Persanas con baja autoestima o con dificultades para relaciones tienen una mayor predisposición a estar constantemente absorvidos por la realidad virtual que les ofrece el móvil.