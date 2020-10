Augmenten significativament els malalts de Covid als hospitals catalans

Avui José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha vingut al programa per parlar sobre les últimes dades en l'evolució del Coronavirus: 4000 nous positius, una xifra que no para de pujar. El risc de rebrot és molt alt, de 541, i han mort 31 persones. Aquestes són les dades de les darreres 24 hores, que ens confirmen que estem de ple en una segona onada i que el futur no pinta massa bé: "El futur és difícil de predir. El que sí podem dir és que des de fa ja més d'una setmana als hospitals hem notat un canvi molt brusc, i s'està notant un augment notable de casos de Covid. Ara mateix el perfil del malalt de Covid que tenim als hospitals s'assembla molt més al que hi havia al mes d'abril: gent més gran, més greus, amb més problemes pulmonars... i tot i que el flux encara és menor que el que teníem a l'abril, es nota la pujada i estem preocupats." Les unitats de cures intensives estan ja al 80%, oi?: "No et sabria dir la xifra exacta, però és evident que el fet de tenir més malalts i amb quadres més greus fan que les UCIS ho notin". Els metges sens dubte esteu més preparats ara que al març: "Els metges no tenim una vareta màgina. No hi ha un medicament que miraculosament curi la Covid, però si que tenim protocols que ha estan rodats, i tenim al menys un parell de medicaments que, en assajos clínics han demostrat que disminueix la mortalitat. Sí, tenim més eines que a l'abril". Moltes persones es pregunten si es possible tornar-se a contagiar de Coronavirus una vegada ja has passat la malaltia: "En principi sí. El que passa és que ara mateix no és un problema clínic. Als hospitals hi ha molt molt poca gent que hagi passat el Coronavirus fa uns mesos i ara el torni a tenir. No és un problema clínic, però si és cert que s'han publicat articles de casos de persones reinfectades"