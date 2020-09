Augmenten les restriccions al sector de la restauració

El Departament de Salut de la Generalita ha prorrogat aquesta setmana 15 dies més les restriccions d'aforaments i activitats a Barcelona i 15 municipis de l'àera metropolitana, 16 localitats de la comarca de la Noguera i 25 pobles del Segrià, on s'ha ampliat la limitació del 50% de bars i restaurants també a les terrasses. Roger Pallerols és dl director general del Gremi de Restauració de Barcelona, qui està molt en contra d'aquesta mesura: "No és només una arbitrarietat, sinó que és una irreponsabilitat. La restauració a Barcelona està molt tocada, les terrasses s'han convertit en l'únic espai de vitalitat pel manteniment de molts negocis. Som un sector que ho ha fet bé, que ha complert amb excedència amb les condicions higièniques i sanitàries, i tot i això està lluitant per la seva supervivència. Que s'anuncïin ara més mesures que posen pals a les rodes ens sembla una decisió totalment irresponsable per part d'uns governants que tenen una doble missió, lluitar contra una pandèmia sanitària i també assumir que no podem pagar el cost de la paralització de l'economia. Han decidit no lluitar contra la crisi econòmica profunda que estem vivint, i en l'àmbit sanitari també és obvi que han perdut el control amb molta velocitat, davant uns rebrots que estaven anunciats, i han demostrat una gran incompetència i una manca de recursos total, i així estan posant en risc la viabilitat de la nostra economia"