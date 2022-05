Augmenten les persones grans que viuen soles

Recentment ha sortit l' estudi que conclou que a l'any 2020 vivien soles més de dos milions de persones majors de 65 anys. En percentatges, un 71% de dones i un 46% d'homes. Aquesta pandemia ho ha augmentat en un 6%. Parlarem amb la investigadora principal del grup de recerca en envelliment, cultura i salut de la UdG. Pilar Monreal



- Com està la situació?



La pandèmia l'únic que ha fet és visualitzar les persones grans soles en el nostre entorn. Hauríem de ser una societat més cuidadora amb les persones grans que tenim i que augmentaran en els propers anys. Penso que no se li ha donat la importància que té a aquest tema,ni per als mitjans de comunicació ni per altres entorns, en canvi, ja fa anys que els que treballem amb això estem avisant de que no tenim una societat preparada per acollir ,gestionar i atendre el volum de persones grans que tindrem i sobretot les diferents persones grans.



- Quan teníem el gran problema del coronavirus a les residències, es parlava de que el model residencial esta completament obsolet.



Totalment, és més, els moviments que s'estan fent ara en quan a les residències, són comparatives de persones, s'està pensant en un model que no té res a veure amb el que tenim. Aquests centres tan grans, que cullen o que atenen a tantes persones grans, van apostar per centres més petits, així i tot, poc dotats. A part de passa del model gran al petit , ara està pensant en com poden atendre les persones a casa seva. Per tant, la mentalitat a canviat molt, les persones grans són molt diferents de les que pensem que són, ja sigui per l'època o el que hem viscut a la vida.