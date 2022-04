Augmenten les incidències amb l'eruga processionària

Any rere any, el començament de la primavera, a més de començar l'etapa de floració i el bon temps, marca també el de l'aparició de les erugues processionàries que, després de finalitzar el seu estat larvari, comencen a descendir dels pins i es converteixen en una gran amenaça per a les nostres mascotes.

En els últims anys, l'escalfament global ha afavorit la primerenca aparició de la també anomenada ‘processionària del pi’, que ja es tracta d'una de les plagues més comunes en les zones mediterrànies.

Encara que a simple vista pugui semblar inofensiva, la ingestió d'aquest insecte pel nostre animal de companyia o el simple contacte amb les seves mucoses, especialment en el cas de gossos i gats, pot arribar a generar greus conseqüències per a la seva salut o, fins i tot, la defunció de l'animal.

Pinedes, parcs, urbanitzacions, i fins i tot en jardins privats on existeixen diferents espècies de pi alberguen aquest tipus d'insectes que, sovint, resulten difícils de detectar pels humans, però no pels nostres animals de companyia que veuen en l'eruga un atractiu snack o joguina temporal.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Núria Gòmez (àudio), veterinària de Clinicanimal, insisteix en la importància de mantenir la precaució durant aquests mesos, especialment entre març i maig, tractant de mantenir-se allunyat de les zones de perill i emprant corretjams per a tenir major control de per on trepitja o ensuma el nostre gos.

La processó d'aquestes erugues ocorre en el moment en el qual baixen de l'arbre per a buscar un espai convenient en el qual sepultar-se per a transformar-se en crisàlida i, posteriorment, en papallona.

En aquest sentit, Nuria Gómez afegeix que: “aquest procés, normalment, dura al voltant de 2 setmanes i tendeix a produir-se entre març i finals de maig. No obstant això, la data de fi exacta es desconeix, ja que les temperatures varien moltíssim. Per això, recomanem extremar qualsevol precaució i evitar que el nostre gos o gat entri en contacte amb aquests insectes que poden resultar tan nocius”.

En cas que la nostra zona estigui poblada de pins, la veterinària assenyala: “durant aquests mesos, quan passegem amb la nostra mascota és convenient portar amb nosaltres una ampolla d'aigua, preferiblement calenta (atès que la calor desactiva la toxina), i una xeringa per a rentar a pressió la zona afectada, de manera que no pugui evolucionar cap a la necrosi i la nostra mascota pugui perdre el teixit que hagi entrat en contacte amb l'eruga”.

En el cas que el nostre animal de companyia ja hagi ensumat o tocat una, Gómez aconsella que: “serà de summa importància portar-li al veterinari més pròxim perquè pugui ser tractat al més aviat possible.

Mentrestant, sempre que portis guants, pots retirar el borrissol que hagi pogut deixar l'eruga en el gos amb molta cura, ja que si el toques també et pot donar una reacció al·lèrgica a tu.

Recorda no fregar ni tocar la zona, ja que això podria provocar més fricció del borrissol de l'eruga alliberant més substàncies tòxiques en l'organisme del gos”.