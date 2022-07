Augmenten els tractaments facials després de la pandèmia.

Segons els resultats d’una enquesta als més de cent professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica El 60 % dels cirurgians plàstics considera que durant la pandèmia han augmentat els tractaments facials .Els especialistes consideren que aquest increment pot ser degut a l’auge del teletreball, de les xarxes socials i a la necessitat de sentir-se millor amb un mateix de manera més immediata. El 63 % dels professionals assegura que ha tingut pacients que li han dit que es volen sotmetre a un tractament facial per la retirada de progressiva de la mascareta. Els principals tractaments facials en pandèmia han estat la cirurgia de les parpelles, i les injeccions de botox i àcid hialurònic. La cirurgia de contorn corporal i abdomen ha augmentat 30 punts percentuals respecte el 2020. El 60 % dels cirurgians plàstics considera que durant la pandèmia sanitària provocada per la Covid-19 els tractaments facials han esdevingut l’opció de millora estètica més demanada pels catalans. Aquest és un dels resultats de l’enquesta realitzada al més d’un centenar de professionals que pertanyen a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE). Segons la doctora Ana Torres, vicepresidenta de la SCCPRE l’augment dels tractaments facials durant la pandèmia té molt a veure amb l’auge del teletreball, on s’han fet servir molt més els serveis de videotrucada i on la cara ha estat l’única part del nostre cos exposada als altres. “També, la creixent utilització de les xarxes socials i dels seus filtres, així com la necessitat imperiosa de sentir-se millor amb un mateix sense esperar a demà”, afegeix. Així mateix, la retirada de l’obligatorietat de la mascareta ha influït en la demanda d’aquest tipus de tractaments. Segons les dades obtingudes amb l’enquesta, fins a un 63 % dels professionals sondejats assegura que ha tingut pacients que li han dit que es volen sotmetre a un tractament facial per la retirada de progressiva de la mascareta. Les infiltracions de botox i d’àcid hialurònic, la radiofreqüència aplicada a la pell i la blefaroplàstia o cirurgia de les parpelles han estat els tractaments facials més sol·licitats durant els més de dos anys de pandèmia. El fet que aquests tractaments estètics tinguin un cost força més assequible que la cirurgia també ha estat determinant en aquest augment. La vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Estètica, explica que un dels tractaments més exitosos durant la pandèmia ha estat la radiofreqüència aplicada a la pell a través de petites agulles que descarreguen energia i tensen el teixit. “Aquesta tècnica ha estat molt exitosa i la vermellor de la pell i petites crostes que apareixen després del tractament s’han pogut dissimular amb la mascareta”, afirma. Pel que fa a la blefaroplàstia, un tipus de cirurgia que es duu a terme per reparar les parpelles caigudes i que consisteix en l’eliminació de l’excés de pell, múscul i greix, ha tornat a superar les xifres d’altres intervencions en aquesta zona del cos, com la cirurgia del nas o de les orelles, com ja succeïa en el darrer estudi, publicat el juliol del 2020. Les liposuccions d’alta definició guanyen terreny a les intervencions mamàries Una de les operacions estètiques que ha millorat els seus registres en aquest darrers dos anys és la cirurgia de contorn corporal i d’abdomen, que ha augmentat 30 punts percentuals respecte el 2020, guanyant terreny i situant-se més a prop d’una intervenció més consolidada històricament com és la cirurgia mamària. Segons l’enquesta de la SCCPRE, mentre que el 2020, un 74 % dels cirurgians consultats indicava que la intervenció més sol·licitada era la mamària i la cirurgia de contorn corporal i abdomen no arribava al 10 %, aquest 2022 més d’un 40 % considera que les operacions més demandades actualment són les de contorn corporal i abdomen. Per a la doctora Torres, “la millora en les tècniques i l’efecte moda per la influència dels cànons estètics provinents d’Amèrica Llatina i dels Estats Units provoquen que hi hagi cada vegada més cirurgians que inverteixen en aquesta tecnologia”. Torres indica, a més, que “han crescut el nombre de liposuccions d’alta definició, intervencions que fins fa uns anys no es demanaven, com les marcacions abdominals, de deltoides i de pectorals, així com també l’augment de glutis”. El sector de la cirurgia plàstica, en alerta davant d’una possible recessió Tot i aquestes dades, els indicadors que fan referència, exclusivament, a les operacions estètiques de cirurgia plàstica mostren una tendència a la baixa, segons el parer de la vicepresidenta de la SCCPRE. “La cirurgia estètica es troba en un moment on la majoria dels professionals nota la reducció de la seva activitat. Comencen a veure’s senyals que vindrà una recessió important, com ja va succeir el 2007”, assegura. “L’augment de la inflació, les despeses derivades del transport, l’encariment de l’energia, els impostos i el conflicte a Ucraïna fan que bona part dels cirurgians estètics estiguin inquiets davant d’aquesta situació”, assenyala la Dra. Torres