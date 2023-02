Augmenten els casos d'estafa per robatori de dades

Amb l'augment de l'ús d'Internet, la protecció de les nostres dades personals s'ha convertit en una qüestió cada vegada més important. És rellevant que els usuaris siguin conscients dels riscos que comporta compartir la seva informació personal en línia i de les formes de protegir-la.

El primer pas per protegir les nostres dades és entendre quines dades estem compartint i amb qui. Les xarxes socials, els llocs web de compres i altres plataformes en línia recopilen una gran quantitat d'informació sobre nosaltres, incloent-hi el nostre nom, la nostra adreça, la nostra data de naixement i altres dades personals.

És crucial llegir les polítiques de privacitat de les empreses amb les quals interactuem per comprendre com s'utilitzen les nostres dades i si es comparteixen amb altres empreses.

Una altra forma de protegir les nostres dades és fer servir contrasenyes fortes i úniques per a cada compte en línia. Les contrasenyes han de contenir una combinació de lletres, números i caràcters especials i mai no s'han de compartir amb altres persones. També és destacat canviar les contrasenyes periòdicament per prevenir possibles atacs.

Les eines de privacitat del navegador també poden ajudar a protegir les nostres dades. Aquestes eines bloquegen les galetes i altres tecnologies de seguiment que es fan servir per recopilar informació sobre els usuaris. També és rellevant mantenir el software del nostre dispositiu actualitzat amb les últimes actualitzacions de seguretat per prevenir possibles vulnerabilitats.

Finalment, és valuós ser prudent amb les comunicacions en línia i no compartir informació personal amb persones que no coneixem o en llocs web no segurs. Això inclou no fer clic en enllaços sospitosos o descarregar arxius adjunts de correus electrònics desconeguts.

En resum, protegir les nostres dades personals és crític per prevenir el robatori d'identitat i altres amenaces en línia. Com a usuaris, podem prendre mesures per protegir la nostra informació, com llegir les polítiques de privacitat, fer servir contrasenyes fortes, instal·lar eines de privacitat del navegador, mantenir el software actualitzat i ser prudents amb les comunicacions en línia. Així doncs, és important ser conscient dels riscos en línia i prendre les mesures necessàries per protegir les nostres dades.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor de comunicació digital i especialista en Legal Tech de la UAO CEU, Xavier Salla (àudio).