Augmenta el consum del gas del riure

El consum del gas del riure s'ha posat de moda entre els joves i els experts alerten que pot provocar lesions molt serioses. Parlarem amb la Mireia Ventura, coordinadora del servei d'anàlisi de substàncies d'Energy Control.



- Què és el gas del riure?



És un gas i que té diverses funcions, a medicina s'utilitza com anestèsia o analgèsic, en rebosteria per muntar nata, però ara una de les funcions que té és com a substància què et desinhibeix, et provoca certa sensació d'eufòria o tranquil·litat i al·lucinacions.



- Per què s'ha posat tan de moda entre els joves?



És una moda que hem heretat, és veritat que determinats llocs del país on hi ha molt de turisme d'holandesos o anglesos es fa servir molt. És una substància que puja ràpidament i sents els seus efectes al moment, això ha provocat aquesta bona acollida per la població més jove.



- El preu també pot ser un detonant?



Sí, el preu és més assequible.



- Quin mal pot fer el nostre cos?



És un gas que està comprimit a dins de bombones i tenen una temperatura molt baixa i les coses per calentes o per fredes cremen i si prenen aquesta substància directament de les bombones, podrien cremar-se tota la boca i les vies respiratòries altes. Aquest podria ser l'efecte advers més freqüent. Si es barreja amb alcohol, et pot provocar problemes de respiració i si hi ha un us continuo, pot provocar altres problemes com la pèrdua de vitamina B12 i pot provocar greus problemes a la medul·la espinal.



- Amb una anàlisi es pot detectar si una persona ha consumit aquesta substància?



No, com és un gas entra-i-surt molt ràpidament del cos, les drogues per ser detectades han de durar cert temps. No ho hem comprovat, però segurament si es fes una anàlisi d'orina, tampoc seria detectable.