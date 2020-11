Si vas a la universitat i no has pogut fer servir la T-Jove per la supressió de les classes presencials, a Migdia Cope Catalunya i Andorra tenim una bona notícia. ATM comença la compensació de les T-Jove dels universitaris que han fet classes virtuals. La T-Compensació Covid es pot sol·licitar a través d'un formulari en línia sempre que la targeta hagi estat validada abans del 16 d'octubre A partir d'aquest dijous, 26 de novembre, els universitaris amb una T-Jove que no han pogut fer servir el títol de transport per la supressió de les classes presencials poden sol·licitar la compensació del títol. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha activat un sistema per compensar els dies lectius en què els estudiants no pogut utilitzar el títol per les restriccions del Procicat per la segona onada del coronavirus. Les sol·licituds s'han de fer a través d'un formulari en línia i donen dret a la T-Compensació Covid, això sí, per demanar aquesta compensació la T-Jove ha d'estar validada per primer cop abans del 16 d'octubre i amb data de caducitat màxima a 12 de gener del 2021. El tràmit s'ha de fer omplint el formulari que ja hi ha disponible a compensacions.atm.cat. Cal registrar les dades de la targeta i del titular, que permetran a l'ATM analitzar si la persona té dret a la compensació. S'ha d'adjuntar la imatge de la T-Jove per les dues bandes i la matrícula universitària que acrediti la condició d'universitari del titular. Un cop rebi la informació, l'ATM quantificarà els dies a compensar en cada cas. Un cop s'aprovi la petició, el sol·licitant podrà recollir a un establiment de la xarxa de punts de venda autoritzats un títol T-Compensació Covid, de la mateixa manera que es va fer després de la primera onada de la pandèmia. El procés de compensació tindrà el suport d'atenció d'una centraleta per donar resposta als dubtes. El telèfon és el 93 120 53 30 i donarà servei de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres no festius. De fet, els estudiants de Fem-la pública van engegar a principis de novembre la proposta T-Confinada amb una recollida de signatures per demanar, precisament, que l'ATM prolongués la validesa dels títols de transport públic mentre les classes a la universitat fossin en línia.